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Nisko Ulanów 23 października 2026

Kurzyna Średnia pożegnała tragicznie zmarłego strażaka z Niska

W piątek, 23 października, w kościele parafialnym pw. św. Marii Magdaleny w Kurzynie Średniej odbyły się uroczystości pogrzebowe mł. kpt. Wojciecha Garbacza, strażaka z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku. 29-latek zginął 16 października podczas akcji gaśniczej w Nisku.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Uroczystości miały charakter państwowy. W ostatniej drodze strażakowi towarzyszyli bliscy, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz liczni funkcjonariusze PSP i druhowie OSP.

W pogrzebie uczestniczyli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, parlamentarzyści, wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, marszałek województwa Władysław Ortyl oraz kierownictwo Państwowej Straży Pożarnej.

Po mszy świętej kondukt żałobny odprowadził zmarłego na cmentarz, gdzie spoczął na wieczność.

Kpt. Wojciech Garbacz został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Zasługi za Dzielność oraz Złotą Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. Pośmiertnie awansowano go również do stopnia kapitana.

Powiat Niżański przekazał rodzinie i bliskim wyrazy współczucia. Zmarły strażak pozostanie w pamięci jako człowiek oddany służbie i gotowy nieść pomoc innym.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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