Ulanów 1 grudnia 2025

Kurzyna Mała: rowerzysta miał blisko 6 promili we krwi

Nietrzeźwy rowerzysta wylądował na poboczu w Kurzynie Małej. Policja interweniowała, gdy stan 40-latka okazał się groźny dla życia.

27 listopada dyżurny niżańskiej komendy otrzymał zgłoszenie od świadka, że na poboczu drogi leży mężczyzna - przemoczony, ubłocony i wyraźnie pijany. Na miejscu policjanci potwierdzili zgłoszenie. 40-letni mieszkaniec gminy Ulanów leżał obok przewróconego roweru. Funkcjonariusze ustalili, że nie brał udziału w żadnym wypadku - po prostu przewrócił się podczas prowadzenia jednośladu. Na szczęście nie doznał obrażeń, jednak ze względu na stan upojenia alkoholowego i niską temperaturę, mężczyzna został przewieziony do szpitala.

Badanie alkomatem wykazało szokującą wartość - niemal 6 promili alkoholu w organizmie.

Policjanci podkreślają, że gdyby nie szybka reakcja świadka, skutki mogłyby być tragiczne. Niska temperatura i nietrzeźwość tworzą śmiertelnie niebezpieczną kombinację - alkohol daje złudne uczucie ciepła, ale bardzo szybko prowadzi do wychłodzenia organizmu.

- Pamiętajmy, aby nie pozostawać obojętnym, gdy widzimy osobę leżącą na chodniku, śpiącą na ławce lub w innych niebezpiecznych warunkach. Wystarczy jeden telefon na numer 112, by uratować życie - apelują policjanci.

