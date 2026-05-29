Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Stalowa Wola Nisko Ulanów 29 maja 2026

Kurzyna Girls najlepsze na Podkarpaciu. Przed nimi Wielki Finał na PGE Narodowym

Dziewczęta z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kurzynie Średniej, występujące w drużynie pod nazwą Kurzyna Girls zwyciężyła w finale wojewódzkim Turnieju o Puchar Tymbark w kategorii U10 dziewcząt i za kilka dni będzie reprezentował Podkarpacie podczas Wielkiego Finału na PGE Narodowym w Warszawie.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Wojewódzki Finał XXVI Turnieju o Puchar Tymbark odbywał się na obiektach Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli. W rywalizacji wzięło udział 101 drużyn, walczących o awans do finału krajowego. W kategorii U10 dziewcząt najlepsza okazała się drużyna prowadzona przez trenera Rafała Dudka, Arkadiusza Kulińskiego i Agatę Maziarz.

Pięć zwycięstw, bilans bramkowy 33:5

Droga do zwycięstwa kapitanie dysponowanych w Stalowej Woli kurzynianek była imponująca. W fazie grupowej Kurzyna Girls wygrały wszystkie spotkania, nie pozostawiając swoim rywalkom złudzeń. Najpierw pokonały ZSP Krasne 5:2, następnie PSP Besko 9:2, a na zakończenie zmagań rozgromiły ZSP Tuczempy/Morawsko 7:0.
Równie skutecznie zespół prezentował się w fazie pucharowej. W półfinale drużyna z Kurzyny Średniej rozgromiła ZSP 21 Rzeszów, 9:0, a w meczu finałowym pokonała Szkołę Mistrzostwa Sportowego Orliczki Przemyśl 3:1.
Zwycięska drużyna Kurzyna Girls występowała w składzie: Anna Mila, Kornelia Piwowar, Lena Mścisz, Nikola Barwa, Magdalena Tryka, Lena Wdowiak, Alicja Smutek, Marcelina Burkiewicz, Natalia Andreasik oraz Anastazja Obierska. Trenerzy: Rafał Dudek i Arkadiusz Kuliński, Agata Maziarz.
Indywidualne wyróżnienie trafiło do 9-letniej Kornelii Piwowar, która została uznana za najlepszą zawodniczkę turnieju.

Trzy raz z rzędu nie wygrywa się… przypadkiem

Podczas Wielkiego Finału Pucharu Tymbarku rozgrywanego na PGE Narodowym Kurzyna Girsl będą reprezentować nie tylko swój klub piłkarski i Publiczną Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kurzynie Średniej, ale całą gminę Ulanów i cały powiat niżański.
Przypomnijmy, że w roku ubiegłym i rok wcześniej w 2024 roku podopieczne trenera Dudka także wygrywały finał wojewódzki Pucharu Tymbark, ale w kategorii U8, a więc w tej, która udział w turnieju kończy na tym etapie.

Fot. Konrad Kwolek ProEvent

