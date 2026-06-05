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Nisko Ulanów 5 czerwca 2026

Kurzyna Girls czwartą drużyna w Polsce!

W Warszawie odbył się Finał Ogólnopolskiego XXVI Pucharu Tymbark, w którym wystąpiły 64 najlepsze drużyny wyłonione spośród około 15 tysięcy zespołów z całego kraju. W gronie najlepszych znalazły się również Kurzyna Girls, reprezentujące Podkarpacie w kategorii dziewcząt U-10. Zawodniczki ze Szkoły Podstawowej w Kurzynie Średniej zaprezentowały się znakomicie i niewiele zabrakło, aby zameldowały się w Wielkim Finale.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Sam awans do krajowego finału i walka o najwyższe cele to osiągnięcie, które na długo zapisze się w historii szkoły i miejscowości. Zawodniczki trenera Rafała Dudka od pierwszych spotkań pokazały, że nie przyjechały do Warszawy jedynie po cenne doświadczenie. W fazie grupowej odniosły dwa zwycięstwa, pokonując PSP 6 Białystok oraz Gwiazdeczki Kostomłoty z województwa świętokrzyskiego. Zremisowały z zespołem SP Grabów Szlachecki z województwa lubelskiego, pewnie meldując się w fazie pucharowej.

Trzy zwycięstwa, remis i jedna porażka

Jeszcze większe emocje przyniósł ćwierćfinał. Kurzyna Girls stanęły naprzeciw drużyny Naprzód Skórzec z Mazowsza i po bardzo dobrej grze wygrały 3:1. W półfinale po ambitnej walce przegrały 0:2 z późniejszym triumfatorkom, z drużyną SP Piotrowice z województwa małopolskiego.
W wielkim finale dziewcząt SP Piotrowice zremisowała bezbramkowo z Brdą Szkoła Rytel z Pomorza. O końcowym triumfie zdecydowały rzuty karne, w których lepsze okazały się zawodniczki z Małopolski, wygrywając 2:0.
Zwycięzców dekorowali selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban, kapitan kadry Robert Lewandowski oraz reprezentanci Karol Czubak i Tomasz Kędziora. Nagrodą dla mistrzów było zaproszenie na mecz Polska – Rumunia oraz wyjątkowe spotkanie z piłkarzami reprezentacji Polski.

Za rok jedziemy po złoto!

Dla dziewcząt z Kurzyny Średniej sam udział w turnieju był spełnieniem marzeń, ale po znakomitym występie apetyt urósł jeszcze bardziej.
– Dziewczyny powiedziały, że spełniły swoje marzenie, żeby zagrać w Warszawie, a teraz mają kolejne. Wygrać cały turniej. Zapewniły, że się nie zatrzymują i za rok chcą sięgnąć po złoto. Niewiele brakowało, żeby już teraz znaleźć się w finale. Pokazały kawał świetnej piłki. Myślę, że dumna może być cała okolica, bo kiedy po drodze pokonuje się drużyny złożone z zawodniczek największych akademii w Polsce, to jest ogromny sukces. Większość naszych dziewcząt była jeszcze rok młodsza od rywalek. Za rok jedziemy po złoto! – powiedział nam trener Kurzyna Girls, Rafał Dudek.

Drużyna Kurzyna Girls występowała w składzie: Anna Mila, Kornelia Piwowar, Lena Mścisz, Nikola Barwa, Magdalena Tryka, Lena Wdowiak, Alicja Smutek, Marcelina Burkiewicz, Natalia Andreasik oraz Anastazja Obierska. Trenerzy: Rafał Dudek, Arkadiusz Kuliński, Agata Maziarz.

Kurzyna Girls wraz z trenerem, rodzicami i panią Stanisławą Paśnik (stoi z lewej) – byłą, wieloletnią nauczycielką w szkole w Kurzynie. Obecnie mieszka w Warszawie, ale gdy usłyszała, co dziewczyny osiągnęły i jaką przeżywają przygodę, bez wahania przyjechała na PGE Narodowy, by spędzić z drużyną ten wyjątkowy dzień
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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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