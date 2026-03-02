Kup dwie książki, trzecią dostaniesz gratis. Nowa akcja w sklepie Sztafety

Gratisem w akcji jest książka poświęcona postaci Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”. To publikacja przybliżająca sylwetkę cichociemnego i dowódcy oddziałów partyzanckich, który po zakończeniu II wojny światowej kontynuował działalność w podziemiu niepodległościowym. Książka opisuje jego drogę życiową, działalność konspiracyjną oraz realia powojennej Polski.

Aby otrzymać ją bezpłatnie, wystarczy kupić dwie inne książki objęte promocją. To propozycja dla osób zainteresowanych historią najnowszą, w szczególności tematyką podziemia niepodległościowego i wydarzeń z naszego regionu.

Szczegóły oferty oraz informacje o dostępnych tytułach można znaleźć w sklepie internetowym Sztafety. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.