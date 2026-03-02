Miesięcznik
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Stalowa Wola 2 marca 2026

Kup dwie książki, trzecią dostaniesz gratis. Nowa akcja w sklepie Sztafety

W naszym sklepie internetowym wystartowała promocja „Razem z Gratisem”. Zasada jest prosta - kupujesz dwie publikacje historyczne, a trzecią otrzymujesz bez dodatkowych kosztów.

Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Gratisem w akcji jest książka poświęcona postaci Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”. To publikacja przybliżająca sylwetkę cichociemnego i dowódcy oddziałów partyzanckich, który po zakończeniu II wojny światowej kontynuował działalność w podziemiu niepodległościowym. Książka opisuje jego drogę życiową, działalność konspiracyjną oraz realia powojennej Polski.

Aby otrzymać ją bezpłatnie, wystarczy kupić dwie inne książki objęte promocją. To propozycja dla osób zainteresowanych historią najnowszą, w szczególności tematyką podziemia niepodległościowego i wydarzeń z naszego regionu.

Szczegóły oferty oraz informacje o dostępnych tytułach można znaleźć w sklepie internetowym Sztafety. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.

Komentarze

Brak komentarzy

