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Stalowa Wola 10 lipca 2026

Kto został w „Stalówce”, kto odszedł?

Sytuacja kadrowa Stali Stalowa Wola na niespełna dwa tygodnie przed startem nowego sezonu jest nie do pozazdroszczenia… Zielono-czarni zainaugurują rozgrywki Betclic 2. ligi w Warszawie, gdzie zmierzą się z rezerwami Legii, jednak przed pierwszym gwizdkiem klub wciąż stoi przed ogromnym wyzwaniem - skompletowaniem kadry po letniej fali odejść.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Z klubem pożegnało się aż czternastu zawodników. Do Warty Poznań przeniósł się Jakub Kendzia, a Krystian Getinger i Bartłomiej Kukułowicz popisali umowy ze Stalą Mielec. Damian Oko będzie występował w Resovii, Maciej Jaroszewski trafił do Bruk-Bet Termaliki Nieciecza, a Krystian Lelek wrócił do domu, czyli do Hutnika Kraków.

Kolejni piłkarze również znaleźli nowe kluby. Jakub Niedbała przeniósł się do Piasta Gliwice, Jakub Stępak wrócił do Wisły Kraków, Michał Surzyn związał się z Podhalem Nowy Targ, a Olaf Nowak z Flotą Świnoujście. Do Korony Kielce wrócił  Kacper Morawiec, a do Ruchu Chorzów Jakub Sobeczko. Nowych pracodawców szukają: Lukáš Hrnčiar i Kacper Śpiewak.

Zostają na kolejny sezon: Mikołaj Smyłek, Piotr Żemło, Maksymilian Hebel, Łukasz Furtak, Patryk Zaucha, Hubert Tomalski i Mateusz Radecki

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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