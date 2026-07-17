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Kto z kim w I rundzie Pucharu Polski?

Poznaliśmy zestaw par I rundy Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu Piłki Nożnej w Stalowej Woli. Pierwsze spotkania zostaną rozegrane 8 i 9 sierpnia, a już na inaugurację kibice mogą liczyć na kilka bardzo interesujących konfrontacji. W pierwszej fazie rywalizacji zaplanowano 17 spotkań, natomiast zespół Stali Gorzyce otrzymał wolny los i automatycznie awansował do kolejnej rundy.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Szczególnie interesująco zapowiada się pojedynek dwóch beniaminków – A-klasowego PKS San Stalowa Wola z beniaminkiem klasy okręgowej, Truckiem Kotowa Wola.
Zaskoczeniem jest brak w tegorocznych rozgrywkach kilku mocnych zespołów. Do rywalizacji nie przystąpią: Sokół Kamień i rezerwy Stali Stalowa Wola, które w poprzednim sezonie do samego końca walczyły o miejsce w barażach o awans do IV ligi. Z udziału zrezygnował również ŁKS Łowisko, spadkowicz z IV ligi.

Od 1/8 finału do rozgrywek dołączą trzy najwyżej notowane zespoły regionu: Siarka Tarnobrzeg, Sokół Nisko oraz Pogoń Leżajsk.

Pary I rundy Pucharu Polski (8-9 sierpnia, godz. 17):
KS Kopcie – Sparta Jeżowe
Iskra Sobów – Koniczynka Ocice
Sanna Zaklików – LZS Zdziary
PKS San Stalowa Wola – Truck Kotowa Wola
Płomień Trześń – Wspólnota Serbinów
Orzeł Glinianka – San Kłyżów
Korona Bojanów – Wisan Skopanie
KP Podwolina – Stal Nowa Dęba
Atlantic Chałupki Dębniańskie – Unia Nowa Sarzyna
Huragan Zdziechowice – Wichry Rzeczyca Długa
Strzelec Dąbrowica – OKS Wielowieś
Azalia Brzóza Królewska – Podlesianka Podlesie
Kłyż Tarnogóra – Rotunda Krzeszów
Grabniak Hucisko – KP Tanew Wólka Tanewska
LKS Tarnowska Wola – GAS Łęg Stany
San Wrzawy – Junior Zakrzów
KS Herosi Słomiana-Krzaki – GKS Groble
Wolny los: Stal Gorzyce.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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