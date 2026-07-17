Kto z kim w I rundzie Pucharu Polski?

Szczególnie interesująco zapowiada się pojedynek dwóch beniaminków – A-klasowego PKS San Stalowa Wola z beniaminkiem klasy okręgowej, Truckiem Kotowa Wola.

Zaskoczeniem jest brak w tegorocznych rozgrywkach kilku mocnych zespołów. Do rywalizacji nie przystąpią: Sokół Kamień i rezerwy Stali Stalowa Wola, które w poprzednim sezonie do samego końca walczyły o miejsce w barażach o awans do IV ligi. Z udziału zrezygnował również ŁKS Łowisko, spadkowicz z IV ligi.

Od 1/8 finału do rozgrywek dołączą trzy najwyżej notowane zespoły regionu: Siarka Tarnobrzeg, Sokół Nisko oraz Pogoń Leżajsk.

Pary I rundy Pucharu Polski (8-9 sierpnia, godz. 17):

KS Kopcie – Sparta Jeżowe

Iskra Sobów – Koniczynka Ocice

Sanna Zaklików – LZS Zdziary

PKS San Stalowa Wola – Truck Kotowa Wola

Płomień Trześń – Wspólnota Serbinów

Orzeł Glinianka – San Kłyżów

Korona Bojanów – Wisan Skopanie

KP Podwolina – Stal Nowa Dęba

Atlantic Chałupki Dębniańskie – Unia Nowa Sarzyna

Huragan Zdziechowice – Wichry Rzeczyca Długa

Strzelec Dąbrowica – OKS Wielowieś

Azalia Brzóza Królewska – Podlesianka Podlesie

Kłyż Tarnogóra – Rotunda Krzeszów

Grabniak Hucisko – KP Tanew Wólka Tanewska

LKS Tarnowska Wola – GAS Łęg Stany

San Wrzawy – Junior Zakrzów

KS Herosi Słomiana-Krzaki – GKS Groble

Wolny los: Stal Gorzyce.