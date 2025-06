Kto wróci do „okręgówki”? Czarni Lipa czy Retman Ulanów

W grupie I wicemistrzowski tytuł zapewnili Lipie piłkarze Czarnych, którzy pokonali na wyjeździe Strzelca Dąbrowica 3:0, a w grupie II miejsce drugie i baraże „zaklepał” sobie Retman Ulanów. No ale pokonać dzisiaj drużynę z Jarocina to żaden wielki wyczyn. „Flisacy” wygrali 14:1. Siedem bramek zdobył Łukasz Szpyra. Dwa trafienia mniej zanotował Adam Wilkos z Unii Nowa Sarzyna, która „zdemolowała” na jego boisku w „sarzyńskich” derbach KS Sarzynę.

W barażach o ligę okręgową Retman Ulanów zmierzy się z Czarnymi Lipa. Pierwszy mecz w Ulanowie. Obojętnie, która drużyna awansuje, to będzie to jej powrót do „okręgówki”.

Wyniki 25. kolejki:

Grupa I

Junior Zakrzów - LZS Żabno 3:0 (1:0)

Madej (13), Brożyna (51), Sałek (69)

San Wrzawy - LZS Jadachy 7:1 (5:0)

Lasota (1), Rutkowski (11, 44), Broda (23, 50), Świąder (30), Purzyński (70) - Majdański (65)

Kolejarz Knapy - KP Zarzecze 0:5 (0:3)

Wala (16, 54), Kobylarz (27-karny, 61), Maziarz (45)

Strzelec Dąbrowica - Czarni Lipa 0:3 (0:2)

A.Chamera (21, 42), Mach (66)

Łęg Stany - Wisan Skopanie 2:0 (0:0)

Cichoń (48, 75)

Płomień Trześń - LZS Wola Rzeczycka 5:1 (2:0)

Śpiewak (22, 63), Seredyński (26), Cieśla (53), Paruch (90) - Stańkowski (47-karny)

Bukowa Jastkowice - Unia Skowierzyn 11:2 (6:1)

Szeser (1, 14, 70, 77, 79), Tarka (17), Pławiak (36, 86), Kaczmarczyk (39, 43), - Amal (18), Myszka (69)

Grupa II

Górnovia - Staromieszczanka 3:2 (1:0)

Bizior (13, 90), Skowron (70) - W.Baj (47, 57)

Jodła Przychojec - Czarni Sójkowa 0:0

Sokół Hucisko - GKS Groble 3:0 (2:0)

Rajski (16, 27), Loryś (89)

KS Sarzyna - Unia Nowa Sarzyna 2:8 (1:2)

Zebzda (24), Kusiak (63) - Wilkos (30, 34, 68, 83, 86), Karwacki (74), Łoin (78, 90)

Advit Łętownia - KS Podwolina 0:2 (0:2)

Stelmach (9), Zaguła (17)

Retman Ulanów - KS Jarocin 14:1 (5:0)

Ł.Szpyra (5, 25, 27, 49, 59, 70, 79), Socha (21), Łomotowski (23), Tyczyński (47, 57), Czyż (62), Kwiatkowski (78, 82) - Pliszka (76)

Francesco Jelna - Podlesianka 1:4 (0:0)

Pałka (80) - M.Kowalski (52, 71), Rurak (66, 88)

Tabele za www.regiowyniki.pl