Kto rządzi w gminie Pysznica..?

„Czarno-zieloni” zapewne ponownie będą chcieli sięgnąć po komplet punktów i potwierdzić swoją dominację w lokalnej rywalizacji, ale początek rundy rewanżowej nie był udany dla podopiecznych trenera Kacpra Piechniaka. Olimpia przegrała w domu z Pogonią Leżajsk 1:4. Lepiej w drugą część sezonu weszli piłkarze Sanu Kłyżów, którzy na inaugurację pokonali Czarnych Lipa aż 4:0.

Derby zapowiadają się więc niezwykle interesująco, bo choć historia ostatnich spotkań sprzyja Olimpii, to aktualna forma może być po stronie gości z Kłyżowa.

Druga kolejka rundy wiosennej w stalowowolskiej „okręgówce” rozpocznie się już w sobotę w Zdziarach, gdzie miejscowy zespół podejmie Stal Nowa Dęba. Tego samego dnia lider z Leżajska zmierzy się z rezerwami Siarki. W niedzielę drugi zespół Stali Stalowa Wola zagra ze Słowianinem Grębów, a pauzować będzie Sparta Jeżowe.

17. kolejka

28 marca: LZS Zdziary - Stal Nowa Dęba (12), Pogoń Leżajsk - Siarka II Tarnobrzeg (15).

29 marca: Olimpia Pysznica - San Kłyżów (11), Unia Nowa Sarzyna - Sokół Kamień (14), Jeziorak Chwałowice - Tanew Wólka Tanewska (14), LKS Brzyska Wola - Czarni Lipa (14), Stal II Stalowa Wola - Słowianin Grębów (16).

Pauzuje Sparta Jeżowe.