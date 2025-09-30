Miesięcznik

Kto polegnie pierwszy: Pogoń, Podlesianka czy Retman?

Klasa A grupa II. Retman z Podlesianką idą łeb w łeb. Dwa punkty mniej od prowadzącej dwójki ma trzecia w tabeli leżajska Pogoń II. Żadna z tych drużyn nie zaznała jeszcze smaku porażki. Na dole, cenne zwycięstwo odniósł Advit Łętownia.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W meczu Retmana z Jodłą już w 1. minucie gospodarze objęli prowadzenie. Piłkę na połowie rywala wywalczył Łukasz Socha, oddał ją Wojciechowi Tyczyńskiemu i doświadczony grajacy trener Retmana wiedział dobrze, jak potraktować tak piękny prezent. Pięć minut przed przerwą goście wyrównali, ale po przerwie nie mieli zbyt wiele do powiedzenia. W 57. minucie rzut karny wykorzystał Norbert Łomotowski. Gości tak bardzo rozsierdziła utrata bramki, że zamiast na graniu w piłkę, skupili się na polowaniu na nogi piłkarzy z Ulanowa. W 70. minucie czerwoną kartkę zobaczył Bartłomiej Gdula. Grając w przewadze, Retman przypieczętował w końcówce zwycięstwo trzecim golem, strzelonym przez Pawła Kazio.

8. kolejka:
KS SARZYNA - POGOŃ II LEŻAJSK 0:2 (0:0)
Gałka (75), Janusz (73)
STAROMIESZCZANKA STARE MIASTO - MILENIUM BIELINY 1:4 (0:1)
Jamrogowicz (64) - R.Fąfara (38, 46), Łyko (56), Osipa (67)
PODLESIANKA KAMIEŃ - KS PODWOLINA 3:0 (1:0)
M.Kowalski (40, 85), Czechowicz (56)
RETMAN ULANÓW - JODŁA PRZYCHOJEC 3:1 (1:1)
Tyczyński (1), N.Łomotowski (57-karny), Kazio (90) - Świeżawski (40)
AZALIA WOLA ZARCZYCKA - GÓRNOVIA 2:1 (1:1)
Krupa (14), Kłos (90+2) - Krzyśko (38)
ADVIT ŁĘTOWNIA - CZARNI SÓJKOWA 6:0 (3:0)
Misiak (21, 52), Wojdyła (35), Muskus (45+3), Harasiuk (63), Klocek (89)
GKS GROBLE - SOKÓŁ HUCISKO 1:2 (1:1)
Wilk (37) - Krzemiński (17, 70-karny)

Tabela za www.regiowyniki.pl

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

