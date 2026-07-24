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Stalowa Wola 24 lipca 2026

Kto niszczy wspólne mienie?

Choć w Stalowej Woli regularnie powstają nowe miejsca do wypoczynku i rekreacji, część z nich szybko pada ofiarą wandali. Mieszkańcy coraz częściej zwracają uwagę na poprzewracane betonowe kosze na śmieci, zniszczone ławki czy uszkodzone urządzenia na placach zabaw. To problem, który nie tylko generuje dodatkowe koszty, ale przede wszystkim wpływa na bezpieczeństwo i komfort korzystania z miejskiej infrastruktury.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

O skali zjawiska przypomina Miejski Zakład Budynków w Stalowej Woli. Jak podkreśla, jego pracownicy trzy razy w tygodniu kontrolują place zabaw i na bieżąco usuwają usterki. Wszystkie urządzenia posiadają wymagane atesty i spełniają normy bezpieczeństwa. Niestety, coraz częściej naprawy nie wynikają z naturalnego zużycia, lecz z celowego niszczenia mienia.

Najczęściej uszkadzane są ławki, ogrodzenia i elementy placów zabaw. Pojawia się także graffiti, a niektóre ławki są nawet podpalane. To jednak nie wszystko. Wielu mieszkańców niemal codziennie spotyka się z widokiem przewróconych ciężkich, betonowych koszy na śmieci czy zdewastowanych urządzeń rekreacyjnych. Takie zachowania oznaczają kolejne wydatki z miejskiego budżetu - pieniądze, które mogłyby zostać przeznaczone na nowe inwestycje, trafiają na naprawy zniszczeń.

MZB przypomina, że akty wandalizmu nie pozostają bez reakcji. W identyfikacji sprawców pomaga miejski monitoring, a zgłoszeniami zajmuje się policja. Każdy przypadek niszczenia mienia jest wyjaśniany.

Jak podkreślają przedstawiciele zakładu, równie ważna jak ściganie sprawców jest edukacja i budowanie odpowiedzialności za wspólne dobro. Place zabaw, skwery i tereny rekreacyjne powstają z myślą o mieszkańcach, dlatego ich stan zależy nie tylko od pracy miejskich służb, ale również od zachowania osób, które z nich korzystają.

Miejski Zakład Budynków apeluje także do mieszkańców o reagowanie na przypadki dewastacji. Usterki i akty wandalizmu można zgłaszać - również anonimowo - pod numerami telefonów umieszczonymi na tablicach informacyjnych przy obiektach administrowanych przez MZB. Dzięki temu zniszczenia mogą zostać szybciej usunięte, a sprawcy pociągnięci do odpowiedzialności.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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