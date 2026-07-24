Kto niszczy wspólne mienie?

O skali zjawiska przypomina Miejski Zakład Budynków w Stalowej Woli. Jak podkreśla, jego pracownicy trzy razy w tygodniu kontrolują place zabaw i na bieżąco usuwają usterki. Wszystkie urządzenia posiadają wymagane atesty i spełniają normy bezpieczeństwa. Niestety, coraz częściej naprawy nie wynikają z naturalnego zużycia, lecz z celowego niszczenia mienia.

Najczęściej uszkadzane są ławki, ogrodzenia i elementy placów zabaw. Pojawia się także graffiti, a niektóre ławki są nawet podpalane. To jednak nie wszystko. Wielu mieszkańców niemal codziennie spotyka się z widokiem przewróconych ciężkich, betonowych koszy na śmieci czy zdewastowanych urządzeń rekreacyjnych. Takie zachowania oznaczają kolejne wydatki z miejskiego budżetu - pieniądze, które mogłyby zostać przeznaczone na nowe inwestycje, trafiają na naprawy zniszczeń.

MZB przypomina, że akty wandalizmu nie pozostają bez reakcji. W identyfikacji sprawców pomaga miejski monitoring, a zgłoszeniami zajmuje się policja. Każdy przypadek niszczenia mienia jest wyjaśniany.

Jak podkreślają przedstawiciele zakładu, równie ważna jak ściganie sprawców jest edukacja i budowanie odpowiedzialności za wspólne dobro. Place zabaw, skwery i tereny rekreacyjne powstają z myślą o mieszkańcach, dlatego ich stan zależy nie tylko od pracy miejskich służb, ale również od zachowania osób, które z nich korzystają.

Miejski Zakład Budynków apeluje także do mieszkańców o reagowanie na przypadki dewastacji. Usterki i akty wandalizmu można zgłaszać - również anonimowo - pod numerami telefonów umieszczonymi na tablicach informacyjnych przy obiektach administrowanych przez MZB. Dzięki temu zniszczenia mogą zostać szybciej usunięte, a sprawcy pociągnięci do odpowiedzialności.