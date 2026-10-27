Kto ma energię ten rządzi. Ruszyła budowa Instalacji Odzysku Energii (IOE)

Instalacja ulokowana na 4-hektarowej działce, w lesie, w przemysłowej strefie Stalowej Woli, spalać będzie odpady wysokokaloryczne, które nie podlegają już recyklingowi, i za których zagospodarowanie MZK płaci dzisiaj odbiorcom ciężkie miliony. Powstała w tym procesie energia cieplna zasili sieć ciepłowniczą Stalowej Woli oraz będzie użyta do podgrzewania wody. Jak obiecuje prezes Sagatowski, dzięki działaniu IOE rachunki za ciepło i odpady będą w Stalowej Woli niższe o co najmniej 30 procent.

Uroczystość oficjalnego zainaugurowania budowy Instalacji zgromadziła lokalnych samorządowców i parlamentarzystów, przedstawicieli wykonawców i Urzędu Marszałkowskiego. Były także osoby odpowiedzialne za ten projekt w Miejskim Zakładzie Komunalnym.

Co ta Instalacja da mieszkańcom

– Gdy rozmawialiśmy o tej inwestycji po raz pierwszy, nie zadaliśmy sobie pytania: ile na tym zarobimy, ale zadawaliśmy o wiele ważniejsze pytanie: co to da naszym mieszkańcom. W gospodarce komunalnej nie ma miejsca na kompromisy, kiedy w grę wchodzą portfele ludzi, którzy nam zaufali. Każdy z nas widzi, jak drastycznie rosną koszty życia, jak drożeje energia i jak skomplikowane staje się zarządzanie odpadami w gminach. Łatwo jest rozłożyć ręce i podnieść ceny. Sztuką lidera, a do tego powołana jest nasza spółka komunalna, jest szukanie rozwiązań, które chronią lokalną społeczność przed skutkami kryzysu – podkreślił w swoim wystąpieniu prezes Radosław Sagatowski.

Mówił, że jednym z podstawowych celów budowy Instalacji jest ograniczenie presji na podwyżki opłat ponoszonych przez mieszkańców. Zamiast ponosić wysokie koszty zagospodarowania części odpadów, MZK zamierza wykorzystać je do produkcji energii. Ma to przynieść korzyści zarówno gospodarce odpadami, jak i miejskiemu systemowi ciepłowniczemu.

Parlamentarnym okiem

Z kolei senator Janina Sagatowska zwróciła uwagę na skalę wyzwań, jakie trzeba było pokonać, by przygotować i rozpocząć tę wielką inwestycję, inwestycję, jak to określiła „na miarę XXII wieku”.

– Chcę bardzo podziękować mieszkańcom, którzy poprzez swoich wybranych radnych tak pięknie, zgodnie pracują nad wielkimi projektami. Pracują też nad małymi, ale co jest istotne, pracują nad tymi wielkimi i bardzo trudnymi – mówiła senator Sagatowska.

Poseł Rafał Weber szczególne podziękowania skierował do prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego.

– Chcę bardzo gorąco podziękować panu prezydentowi Lucjuszowi Nadbereżnemu za tę inicjatywę, bo wiemy, że na początku to pan prezydent był motorem napędowym, to pan prezydent dążył do tego, żeby Stalowa Wola i cały region uzyskały taką instalację pozyskiwania energii z odpadów komunalnych. Bardzo gorąco, panie prezydencie, dziękuję za pana upór, konsekwencję i takie faktycznie bardzo dobre poprowadzenie tego projektu na tym etapie przygotowania i opowiedzenie o nim w ramach konsultacji społecznych. No a później pałeczkę przejął pan prezes Radosław Sagatowski – powiedział poseł Weber.

Podziękował również innym osobom zaangażowanym w przygotowanie całej inwestycji, wskazując na trudności związane z uzyskiwaniem decyzji administracyjnych.

Inwestycja bezpieczna dla środowiska

Starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny przypomniał, że o spalarni odpadów mówiło się w Stalowej Woli już wiele lat temu.

– Wydawało się to taką utopią trochę, nawet, bym powiedział, rzeczą niemożliwą. A dzisiaj stało się faktem. I teraz można mówić różne rzeczy, ale jednego nie można powiedzieć, że jest to nietrafiona inwestycja – zaznaczył starosta.

Przypomniał, że z Instalacji będą mogły korzystać również inne miejscowości, więc jest ona ważna dla regionu. Starosta podkreślił także znaczenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla ochrony środowiska.

– Uważam, że ta inwestycja jest wzorcową, jeśli chodzi o ochronę środowiska. To jest niesamowite wykorzystanie dzisiejszej techniki, żeby chronić środowisko – powiedział.

Instalacja pod kontrolą

Andrzej Kulig, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, reprezentował podczas uroczystości marszałka województwa Władysława Ortyla. Podkreślił znaczenie stalowowolskiej Instalacji dla systemu gospodarki odpadami, ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego.

– Chciałbym zwrócić uwagę na to, że instalacje termicznego przetwarzania odpadów mają dwie podstawowe cechy. Stanowią, po pierwsze, uzupełnienie systemu gospodarki w obiegu zamkniętym, a więc to, co w tej chwili jest na topie, co jest najbardziej wspierane przez Unię Europejską również, oraz z drugiej strony jest to jedna z najbardziej kontrolowalnych instalacji, ponieważ żadna z instalacji do przetwarzania odpadów nie daje się tak dokładnie kontrolować jak instalacja do termicznego przetwarzania odpadów tutaj z odzyskiem energii – mówił Andrzej Kulig, podsumowując swój wywód stwierdzeniem: - Kto ma energię, ten rządzi.

Potrzeba dobrej współpracy

Głos zabrali także przedstawiciele wykonawców tej inwestycji.

Artur Brzdękiewicz, wiceprezes zarządu SBB Energy S.A. (odpowiada za technologię i wyposażenie IOE), podkreślił, że symboliczne wbicie łopaty jest kolejnym etapem przedsięwzięcia, nad którym wykonawcy i inwestor pracują już od ponad roku. Zwrócił też uwagę na udział polskich firm, w tym lokalnego partnera z Podkarpacia.

– Od podpisania umowy współpracujemy już ponad rok. 7 lipca ubiegłego roku podpisywaliśmy umowę. Dlatego dzisiejsza uroczystość, to nie jest rozpoczęcie naszej współpracy. To rozpoczęcie kolejnego etapu, etapu, który wreszcie możemy zobaczyć – mówił prezes Brzdękiewicz. Poinformował też, że główne urządzenia Instalacji zostały zakupione i są już produkowane.

– Przed nami kolejne wyzwania, projektowe, inżynieryjne, budowlane, technologiczne. Wszystko to wymaga dobrej organizacji współpracy, którą tutaj mamy – powiedział Artur Brzdękiewicz.

Przekuć plany w rzeczywistość

Ryszard Kurpyta, prezes zarządu AJ Profibud (odpowiada za prace budowlano-montażowe), podkreślił znaczenie odpowiedzialności, jakości wykonania i współpracy wszystkich uczestników inwestycji.

– Wbicie pierwszej łopaty to zawsze jeden z najważniejszych momentów w całym procesie budowlanym. Dla inwestora jest to chwila, w której wszystkie plany, wizje i miesiące ciężkiej pracy przygotowawczej zaczynają materializować się na jego oczach. Z kolei dla nas, dla wykonawców, jest to taki moment, w którym też po długich miesiącach prac projektowych bierzemy pełną odpowiedzialność w terenie za to, aby przekuć te wszystkie plany i wizje w rzeczywistość. Jako wykonawca doskonale rozumiem, że dla inwestora współczesne budownictwo to coś więcej niż tysiące metrów sześciennych wylanego betonu czy tysiące kilogramów zabudowanej stali. To przede wszystkim powierzone nam zaufanie, a szczególnie czas realizacji – mówił Ryszard Kurpyta.

Energia zaczynem wielkich projektów

Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny zaczął swe wystąpienie od żartobliwej dygresji.

– Wielce szanowni państwo, to bez wątpienia bardzo szczęśliwy dzień dla Stalowej Woli i całego regionu, choć muszę powiedzieć, że w tej chwili pewnie na wielu oddziałach SOR-u, i chirurgii, i w Stalowej Woli, i całego regionu, zgłasza się bardzo wiele osób, które muszą wyciąć kaktusa z ręki, który nagle im urósł, dlatego że przez ostatnie lata słyszeliśmy tak bardzo, bardzo głośno, że prędzej im kaktus na ręce wyrośnie, niż Stalowa Wola będzie miała taką instalację – mówił Lucjusz Nadbereżny.

Przypomniał, że miasto zbliża się do obchodów 90-lecia Centralnego Okręgu Przemysłowego. W jego ocenie budowa instalacji wpisuje się w przemysłowe dziedzictwo Stalowej Woli, której rozwój od początku był związany z dostępem do energii.

– Jesteśmy w przededniu 90-lecia obchodów Centralnego Okręgu Przemysłowego. 90 lat temu pierwsi budowniczowie przybywali na tereny niedaleko stąd, wyznaczali miejsce pod budowę Elektrowni Stalowa Wola, Zakładów Południowych. Oni patrzyli na możliwości, ale zaczynem tego wszystkiego była energia, energia, która jest tak bardzo potrzebna dla gospodarki i dla rozwoju – mówił Lucjusz Nadbereżny.

Podkreślił też znaczenie Instalacji dla przyszłych kosztów funkcjonowania miejskiej gospodarki komunalnej.

– Dzisiaj, miejmy tego świadomość, niezależnie od tego, jak nazwiemy tę instalację, czy będzie to zakład odzysku energii, czy spalarnia, pod względem technologicznym jest to elektrociepłownia, elektrownia wykorzystująca zasób, który każdy z nas produkuje każdego dnia, czyli odpady. To najlepszy możliwy sposób zabezpieczenia przyszłości: wykorzystanie tego zasobu i przekształcenie go w procesie obróbki termicznej w energię i moc, które będą przynosiły oszczędności oraz umożliwią dalszy rozwój, a także zysk, który będzie wypracowywany dla miasta Stalowej Woli, jego mieszkańców i całego regionu – podkreślił prezydent.

Przypomniał też, że prąd elektryczny wyprodukowany w IOE zasilać będzie miejskie autobusy, dla których nowa baza i zajezdnia wybudowane zostaną w sąsiedztwie Instalacji.

Podziękowanie za rekord świata

Dziękował także wszystkim osobom, firmom oraz instytucjom zaangażowanym w przygotowanie tego wielkiego projektu, a szczególne słowa uznania skierował pod adresem zespołu w Miejskim Zakładzie Komunalnym i jego prezesa.

– Chciałbym dzisiaj wyrazić wielką dumę, jako prezydent miasta Stalowej Woli, że mamy u siebie, tutaj w Stalowej Woli, w naszej spółce, jaką jest Miejski Zakład Komunalny, zespół ludzi, który był w stanie podjąć się technologicznego, inżynieryjnego, projektowego wyzwania tego, aby przygotować, aby realizować taką inwestycję. Naprawdę dzisiaj jesteśmy dumni i wielkie brawa dla tego zespołu, dla pracowników Miejskiego Zakładu Komunalnego i bądźmy z tego dumni, że miasto Stalowa Wola ma takie kompetencje w ludziach, którzy takie projekty tworzą – mówił prezydent Nadbereżny.

– I tutaj, panie prezesie, Radku, serdecznie dziękuję i gratuluję. Jeśli zastanawiamy się, dlaczego ta trudna inwestycja powstała w tak rekordowo krótkim czasie, to warto podkreślić, że 5 lat na przygotowanie takiego przedsięwzięcia – uzyskanie wszystkich pozwoleń, wybór wykonawcy i opracowanie projektu – a dziś możemy już spotkać się na placu budowy, to rekord świata. Możemy śmiało zakładać, że jest to również rekord ogólnopolski pod względem umiejętności realizacji tak ważnego i trudnego projektu. To tempo, jak na dzisiejsze czasy, jest istotnie COP-owskie – dodał Lucjusz Nadbereżny.

Podpisy i fotografie

Po oficjalnych wystąpieniach, 13 wyczytanych osób ubrało kaski i kamizelki odblaskowe, podeszło do przygotowanego miejsca, chwyciło za łopaty i przerzuciło nabraną ziemię, symbolicznie rozpoczynając budowę Instalacji Odzysku Energii w Stalowej Woli.

Ostatnim akcentem uroczystości było złożenie podpisów pod grafiką z wizualizacją IOE oraz pamiątkowe zdjęcia wszystkich uczestników tego wydarzenia i zespołu w MZK odpowiadającego za ten projekt.

Instalacja Odzysku Energii

Wartość inwestycji: 313 mln zł netto

Ilość spalanych odpadów: 44 tys. ton rocznie

Finansowanie: 65,5 mln zł – dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 249 mln zł – pożyczka z NFOŚiGW i kredyt inwestycyjny w PKO S.A. Generalny wykonawca: konsorcjum firm SBB Energy S.A. z Opola oraz AJ Profibud Sp. z o.o. z Chmielnika (Podkarpacie)

Planowane otwarcie zakładu: styczeń 2029 rok (wstępny rozruch lipiec 2028 r.)

Produkcja energii cieplnej: około 255000 GJ rocznie

Wytworzone ciepło będzie przesyłane miejską siecią ciepłowniczą MZK do mieszkańców Stalowej Woli i Niska. Poza sezonem grzewczym w 100 proc. pokryje zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową. W sezonie grzewczym ma pokrywać około 30 proc. zapotrzebowania na ciepło do centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Produkcja energii elektrycznej: około 29000 MWh rocznie

Energia elektryczna wytwarzana w Instalacji Odzysku Energii w pierwszej kolejności będzie wykorzystywana na potrzeby własne MZK i Stalowej Woli. Ewentualna nadwyżka będzie mogła zostać sprzedana do systemu elektroenergetycznego PGE Dystrybucja.