Kto komu przerwie zwycięski marsz? Stal Pogoni, czy Pogoń Stali?

W piątek (29 maja) rozpocznie się 27. kolejka w stalowowolskiej „okręgówce”. Inauguracyjnym spotkaniem najbliższej serii będzie starcie Olimpii Pysznica z Unią Nowa Sarzyna. Obydwie drużyny są w komfortowej sytuacji, nie walczą już o nic więcej tylko o jak nawyższe miejsce na koniec sezonu i dlatego można się spodziewać dobrego, otwartego widowiska.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W sobotę odbędą się dwa mecze, w których stawka jest duża większa. Grać będą obie Stale - obie liczą się cały czas w grze o wicemistrzostwo. Łatwiejsze zadanie będą mieć stalowcy z Nowej Dęby, którzy podejmą Czarnych Lipa, natomiast rezerwy „Stalówki” pojadą na spotkanie ze świeżo upieczonym czwartoligowcem, czyli z Pogonią Leżajsk. Obydwie drużyny przystąpią do meczu po 7 zwycięstwach z rzędu.
Aktualny wicelider tabeli, Sokół Kamień zmierzy się w niedzielę z Sanem Kłyżów, natomiast czwarty do… brydża, czyli kolejy zespół liczący się w grze o drugie miejsce na koniec sezonu - LZS Zdziary ma w najbliższy weekend wolne.

27. kolejka
29 maja: Olimpia Pysznica - Unia Nowa Sarzyna (18).
30 maja: Stal Nowa Dęba - Czarni Lipa (15), Pogoń Leżajsk - Stal II Stalowa Wola (18).
31 maja: Słowianin Grębów - Tanew Wólka Tanewska (11), Siarka II Tarnobrzeg - Jeziorak Chwałowice (16), Sokół Kamień - San Kłyżów (17), Sparta Jeżowe - LKS Brzyska Wola (17).
Pauzuje LZS Zdziary.

Tabela za www.regiowyniki.pl

