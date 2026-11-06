Kto komu przerwie zwycięski marsz?

Zespół z Rybnika rozpoczął sezon 26/27 od wysokiego zwycięstwa nad Siarką 107:47. W drugiej kolejce doznał… wysokiej porażki w Krakowie z Wisłą 55:88. Także w trzecim meczu nie miał nic do powiedzenia. Przegrał w swojej hali, w derbach Śląską z Minersami Katowice 58:90.

Od 4. kolejki, od wyjazdu do Jarosławia koszykarze MKKS-u rozpoczęli marsz ku górze tabeli. Odnieśli pod rząd 5 zwycięstw. Z AZS-em wygrali 66:81, następnie u siebie pokonali GTK II Gliwice 85:75 i pempaVita Resovia 68:65, na wyjeździe Basket Hills Bielsko-Biała 85:74 i w ostatniej serii ligowych spotkań, po dogrywce, Regis Wieliczka 101:92.

Sobota, 7 listopada: Stal Stalowa Wola - MKKS Rybnik (godz. 17)