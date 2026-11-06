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Stalowa Wola 6 listopada 2026

Kto komu przerwie zwycięski marsz?

W 10. kolejce koszykarskiej II ligi Stal Stalowa Wola podejmie w sobotę (7 listopada) MKKS Rybnik. Nasza drużyna wygrała sześć ostatnich spotkań ligowych, a rybniczanie pięć. W ubiegłym sezonie górą dwukrotnie był MKKS. W Stalowej Woli pokonał zielono-czarnych 88:82, a na swoim parkiecie 66:56.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Zespół z Rybnika rozpoczął sezon 26/27 od wysokiego zwycięstwa nad Siarką 107:47. W drugiej kolejce doznał… wysokiej porażki w Krakowie z Wisłą 55:88. Także w trzecim meczu nie miał nic do powiedzenia. Przegrał w swojej hali, w derbach Śląską z Minersami Katowice 58:90.
Od 4. kolejki, od wyjazdu do Jarosławia koszykarze MKKS-u rozpoczęli marsz ku górze tabeli. Odnieśli pod rząd 5 zwycięstw. Z AZS-em wygrali 66:81, następnie u siebie pokonali GTK II Gliwice 85:75 i pempaVita Resovia 68:65, na wyjeździe Basket Hills Bielsko-Biała 85:74 i w ostatniej serii ligowych spotkań, po dogrywce, Regis Wieliczka 101:92.

Sobota, 7 listopada: Stal Stalowa Wola - MKKS Rybnik (godz. 17)

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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