Kto i co zdecyduje o wyniku wyborów

Prezydencka dogrywka odbędzie się 1 czerwca. Na zdjęciu lokal Obwodowej Komisji Wyborczej nr 19 w Stalowej Woli (Zespół Szkół nr 6)

Wciąż od 6 do 8 proc. ankietowanych deklaruje, że nie wie, na kogo odda swój głos 1 czerwca. A przy wyrównanych wynikach sondaży, to właśnie ta grupa może zadecydować o ostatecznym rezultacie wyborów.

Zebrać głosy koalicji 15 października

W przypadku Rafała Trzaskowskiego bardzo ważne będzie zmobilizowanie wyborców, którzy 15 października 2023 r. poparli ugrupowania tworzące obecną większość rządową (Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Nowa Lewica). Przypomnijmy: głosowało na nie wtedy blisko 11,6 mln osób.

Tymczasem w I turze obecnych wyborów, na trójkę kandydatów tych formacji (Trzaskowski, Szymon Hołownia, Magdalena Biejat) padło niespełna 8 mln głosów, nie licząc poparcia dla Adriana Zandberga (partia Razem) i Joanny Senyszyn (w sumie uzyskali oni blisko 1 mln 170 tys. głosów). Trójka Hołownia, Biejat i Senyszyn wezwała swoich wyborców do poparcia Trzaskowskiego, podczas Wielkiego Marszu Patriotów, jaki 25 maja przeszedł ulicami Warszawy. Zandberg decyzję zostawił swoim wyborcom.

– Ludzie, którzy głosują na Razem, są rozsądni. Mają swoje wartości i zgodnie z nimi głosują. Chcą Polski sprawiedliwej społecznie i szacunku dla praw człowieka. Nie zgadzają się na głodzenie ochrony zdrowia, ani na odbieranie kobietom prawa do decydowania o sobie. To oni podejmą decyzję, czy i jak głosować – powiedział Adrian Zandberg.

Zebrać głosy szerokiej prawicy

Z kolei w przypadku Karola Nawrockiego bardzo istotne będzie zmobilizowanie osób starszych w regionach tradycyjnie sympatyzujących z PiS, które nie głosowały w 2023 r. oraz pozyskanie jak najwięcej osób z elektoratów Sławomira Mentzena i Grzegorza Brauna z I tury obecnych wyborów.

Przypomnijmy: w wyborach parlamentarnych w 2023 r. na PiS i Konfederację (jeszcze z Braunem w jej szeregach) głosowało łącznie nieco ponad 9,2 mln osób.

Z kolei w I turze obecnych wyborów prezydenckich, Karol Nawrocki i Sławomir Mentzen zdobyli razem prawie 8,7 mln głosów. A jeśli dodamy do tego poparcie uzyskane przez Grzegorza Brauna, to otrzymamy nieco ponad 9,9 mln głosów wyborców szeroko rozumianej prawicy (plus jeszcze prawie 151 tys. głosów oddanych na Marka Jakubiaka).

Suma elektoratów z I tury jest więc wyraźnie po stronie Nawrockiego, czego nie pokazują jednak ostatnie sondaże – tutaj obaj kandydaci idą „łeb w łeb”, a różnica jest „na żyletki”, z niewielką przewagą Trzaskowskiego.

Mentzen nie wprost, Braun jednoznacznie

W podjęciu decyzji o tym, kogo poprzeć w II turze, wyborcom Mentzena miały pomóc jego spotkania z Nawrockim i Trzaskowskim, jakie lider Konfederacji odbył na swoim kanale w serwisie internetowym YouTube.

– Wyborcy to nie worek ziemniaków. Nie da się przekazywać, przerzucać poparcia. Nie da się nikogo zmusić do tego, żeby zagłosował na kogoś innego, niż chce – mówił Mentzen zaraz po I turze na konferencji prasowej.

A 28 maja, w internetowym oświadczeniu, powiedział:

- Jestem głęboko przekonany, że macie swoje rozumy. Naprawdę nikt wam nie musi mówić, na kogo macie głosować, bo doskonale wiecie, do kogo wam jest bliżej. Zagłosujcie tak, jak mówi wam wasze sumienie. Zagłosujcie tak, jak mówi wam wasz rozum, bo naprawdę nie potrzebujecie ode mnie tutaj żadnego wskazania.

Ale w innym fragmencie zauważył też, mówiąc o swoim wyborze, że nie widzi żadnego powodu, żeby głosować Trzaskowskiego.

Z kolei Grzegorz Braun postawił sprawę jednoznacznie:

– Pójdę do obwodowej komisji wyborczej. Oddam głos ważny i postawię krzyżyk przy nazwisku Nawrocki – powiedział 29 maja.

Dodał zarazem, że „ta kluczowa informacja nie zmieni wiele albo zgoła niczego nie zmieni w planach większości jego wyborców”. - Ponieważ oni w większości nie potrzebowali żadnych moich rekomendacji - stwierdził Braun.

Pójdą, ale nie wybiorą

A oddanie ważnego głosu, o którym mówił, też może mieć znaczenie dla ostatecznego wyniku wyborów prezydenckich.

Jak bowiem pokazują badania, taką opcję rozważają wyborcy, którzy zdecydowanie nie chcą głosować ani na Trzaskowskiego, ani na Nawrockiego, ale do urn pójdą.

Przypomnijmy: w I turze wyborów prezydenckich w 2020 r., głosów nieważnych było 58 tys. 301 (0,30 proc.), ale w II turze, gdy wybieraliśmy między Andrzejem Dudą a Rafałem Trzaskowskim, tych głosów było znacznie więcej, bo 177 tys. 724 (0,86 proc.).

W obecnych wyborach, w I turze głosów nieważnych oddano 85 tys. 816 (0,44 proc.). Ile ich będzie w II turze?