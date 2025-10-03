Miesięcznik
Kto doleje benzyny do wehikułu sztuki?

Stalowowolski teatr Ad Hoc znów rusza w artystyczną podróż – tym razem na prestiżowy festiwal Gargulec w Szydłowcu. By jednak spełnić to marzenie, potrzebuje wsparcia swoich widzów i przyjaciół.

avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Dziennikarka

Wśród stalowowolskich scen swoje miejsce ma teatr Ad Hoc, który od pięciu lat pokazuje, że siła pasji i zaangażowania amatorów może równać się profesjonalizmowi. Zespół właśnie zakwalifikował się na prestiżowy festiwal „Gargulec – Zamkowe Spotkania Teatralne” w malowniczym Szydłowcu. To wielki zaszczyt i szansa, by znów zaprezentować stalowowolski duch sceny szerokiej publiczności.

Przed rokiem artyści wrócili z tego samego wydarzenia z najważniejszym trofeum – Grand Prix festiwalu. W tym roku również marzy im się godna prezentacja i walka o kolejne laury. Jest jednak przeszkoda – finanse.

– Przyznajemy, choć nieco to krępuje, nasze teatralne fundusze są, delikatnie rzecz ujmując, ascetyczne – piszą członkowie Ad Hoc na swoim profilu. – Dopiero co, by uczestniczyć w „Relacjach” w Stalowej Woli, musieliśmy pokryć akredytację w kwocie 200 zł od osoby. W sumie wyszło 2000 zł. Teraz, by pojechać do Szydłowca i wrócić z zamkowych włości, brakuje nam zwyczajnie pieniędzy na paliwo.

🎭 Sztuka to ciągła improwizacja – ale na stacji benzynowej to nie działa…

Dlatego aktorzy-amatorzy proszą swoich widzów, sympatyków i przyjaciół kultury o drobną pomoc. Każda wpłata – nawet symboliczna – będzie jak kropla benzyny dolana do „wehikułu sztuki”, który od lat niesie radość stalowowolskiej publiczności.

👉 Wpłat można dokonywać na konto:
Stowarzyszenie Ad Hoc Teatr
67 1090 2750 0000 0001 6244 9709

– Dziękujemy za wiarę w naszą misję! Trzymajcie za nas kciuki w niedzielę, 5 października. Wasz wkład to nasza teatralna siła napędowa! – apelują członkowie zespołu.

Jeśli więc wierzycie, że kultura jest warta wsparcia, a stalowowolski teatr zasługuje na kolejne laury – pomóżcie aktorom Ad Hoc wyruszyć po nowe artystyczne zwycięstwa. Bo kto wie? Być może znów wrócą z Gargulcem!

