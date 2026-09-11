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Stalowa Wola 11 września 2026

Księgowość tylko elektronicznie. Urząd Skarbowy w Stalowej Woli przypomina o nowych obowiązkach

Od 1 stycznia 2026 roku część podatników musi prowadzić księgi rachunkowe oraz ewidencje podatkowe wyłącznie przy użyciu programów komputerowych. Urząd Skarbowy w Stalowej Woli przypomina, kogo dotyczą nowe obowiązki i kiedy trzeba będzie przekazywać dane w formie plików JPK_PD.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Urząd Skarbowy w Stalowej Woli informuje:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 poz. 2105 z późn. zm.) nałożyła obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ewidencji i wykazów prowadzonych dla celów podatków dochodowych przy użyciu programów komputerowych.

Elektroniczne prowadzenie ksiąg i ewidencji dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) obowiązuje:

od 01.01.2026 r. – dla składających JPK_VAT

od 01.01.2027 r. – dla pozostałych.

Podatnicy mają obowiązek przekazywania ww. danych w ustrukturyzowanej formie do naczelnika urzędu skarbowego - pliki JPK_PD:

* do końca siódmego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego / obrotowego – dla podmiotów podlegających ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,

* do 31 lipca po zakończeniu roku podatkowego – dla podmiotów podlegających ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli

Grażyna Pelewicz

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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