Księgowość tylko elektronicznie. Urząd Skarbowy w Stalowej Woli przypomina o nowych obowiązkach

Urząd Skarbowy w Stalowej Woli informuje:
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 poz. 2105 z późn. zm.) nałożyła obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ewidencji i wykazów prowadzonych dla celów podatków dochodowych przy użyciu programów komputerowych.
Elektroniczne prowadzenie ksiąg i ewidencji dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) obowiązuje:
od 01.01.2026 r. – dla składających JPK_VAT
od 01.01.2027 r. – dla pozostałych.
Podatnicy mają obowiązek przekazywania ww. danych w ustrukturyzowanej formie do naczelnika urzędu skarbowego - pliki JPK_PD:
* do końca siódmego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego / obrotowego – dla podmiotów podlegających ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
* do 31 lipca po zakończeniu roku podatkowego – dla podmiotów podlegających ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli
Grażyna Pelewicz
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