Książki już od 2 zł. Biblioteka zaprasza na wakacyjny kiermasz

Książkowe perełki w atrakcyjnych cenach

Kiermasz rozpocznie się w poniedziałek, 24 sierpnia, o godzinie 9.00. Stoiska z książkami zostaną ustawione w holu na parterze Biblioteki Głównej przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 10, tuż obok wejścia.

Publikacje będą podzielone według kategorii i gatunków, co ułatwi odnalezienie interesujących pozycji. Wśród wystawionych książek znajdą się zarówno egzemplarze wyglądające niemal jak nowe, jak i starsze tytuły, których dziś próżno szukać w księgarniach. Ceny książek będą rozpoczynać się już od 2 zł.

Kiermasz potrwa przez pięć dni

W poniedziałek, 24 sierpnia, zakupy będzie można zrobić w godzinach od 9.00 do 15.00. Od wtorku do piątku, czyli od 25 do 28 sierpnia, kiermasz będzie czynny od godziny 9.00 do 17.00.

To dobra okazja, aby jeszcze przed końcem wakacji uzupełnić domową biblioteczkę, znaleźć interesującą lekturę na dłuższe wieczory albo kupić książki dla dzieci.

Przeczytane książki można przekazać bibliotece

Biblioteka zachęca również do przekazywania książek, które zostały już przeczytane i nie są dłużej potrzebne ich właścicielom. Publikacje mogą trafić na biblioteczne półki lub zostać wystawione podczas kolejnego kiermaszu.

Książki można przynosić niezależnie od terminu wydarzenia. Wystarczy pozostawić je w specjalnym Book Boxie albo przekazać bibliotekarce w dowolnej placówce Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dochód wróci do czytelników

Pieniądze uzyskane podczas kiermaszu zostaną przeznaczone na zakup nowych publikacji i wzbogacenie bibliotecznych zbiorów. W 2025 roku dzięki środkom zgromadzonym podczas kiermaszów Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli kupiła 351 nowych książek, 26 gier planszowych oraz 4 audiobooki.

Kiermasz Taniej Książki odbędzie się w dniach 24–28 sierpnia w Bibliotece Głównej przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 10 w Stalowej Woli.