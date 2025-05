Ksiądz Grela awansowany na majora

W sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin w Nisku w niedzielę, 4 maja, po wieczornej mszy św. odbyła się uroczystość podczas, której ks. Franciszek Grela ze stopnia kapitana został awansowany na Majora Drużyn Strzeleckich. „Znany i szanowany społecznik, poeta, Honorowy Dawca Krwi (oddał ponad 100 l krwi). Miłośnik szachów i katolicki filozof. Wszędzie gdzie pracował zaskarbił sobie życzliwość środowiska.

Z wielkim oddaniem prowadził ludzi do Boga, krzewił wartości chrześcijańskie i szeroko pojętą kulturę” – czytamy w nominacji podpisanej przez Kanclerza Kapituły ks. gen. Zbigniewa Kołtona i Naczelnego Komendanta Polskich Drużyn Strzeleckich gen. Jana G. Grudniewskiego. Polskie Drużyny Strzeleckie to organizacja niepodległościowa powstała w 1911 we Lwowie w ówczesnym zaborze austriackim, powołana przez Organizację Młodzieży Niepodległościowej „Zarzewie”. Jej celem było przygotowanie młodzieży do walki o niepodległość Polski.

PDS była istotnym elementem ruchu niepodległościowego w Galicji i przyczyniła się do powstania ruchu strzeleckiego. PDS szybko zyskiwała na znaczeniu i w lipcu 1914 roku liczyła około 6 tysięcy członków w 127 Drużynach Strzeleckich.