Krzysztofa Faraś na podium Wyścigu Górskim Magura Małastowska

Tradycyjnie podczas jednego weekendu rozegrano dwie rundy mistrzostw, 5 i 6. Łącznie kierowcy pokonali blisko 30 kilometrów wymagającej, górskiej trasy. Bardzo udany występ zanotował Krzysztof Faraś, jadący Hondą Civic. Zawodnik Automobilklubu Doliny Sanu w Stalowej Woli przez cały weekend prezentował wysoką i równą formę, dwukrotnie zajmując drugie miejsce w swojej klasie, zarówno podczas sobotniej, jak i niedzielnej rundy.

Doskonała postawa przełożyła się również na klasyfikację łączną zawodów. Krzysztof Faraś wywalczył 2. miejsce w klasie 5, uzyskując łączny czas obu rund wynoszący 4:25,654.Zwycięzcą tej klasy został Adrian Bęben w Hondzie Evora ADS Motorsport, który osiągnął łączny czas 4:07,387. Na najniższym stopniu podium stanął Leszek Orzechowski w Seacie Ibiza Cupra Evo z wynikiem 4:47,135.