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Stalowa Wola 15 czerwca 2026

Krzysztofa Faraś na podium Wyścigu Górskim Magura Małastowska

Beskid Niski po raz kolejny stał się stolicą polskich wyścigów górskich. Na liczącej 3610 metrów trasie prowadzącej z Małastowa przez szczyt Magury Małastowskiej do okolic Gładyszowa rozegrano 5. i 6. rundę Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski (GSMP). Tegoroczna, 13. edycja zawodów zgromadziła rekordową liczbę 79 kierowców, potwierdzając rosnącą popularność imprezy organizowanej przez Automobilklub Biecki.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Tradycyjnie podczas jednego weekendu rozegrano dwie rundy mistrzostw, 5 i 6. Łącznie kierowcy pokonali blisko 30 kilometrów wymagającej, górskiej trasy. Bardzo udany występ zanotował Krzysztof Faraś, jadący Hondą Civic. Zawodnik Automobilklubu Doliny Sanu w Stalowej Woli przez cały weekend prezentował wysoką i równą formę, dwukrotnie zajmując drugie miejsce w swojej klasie, zarówno podczas sobotniej, jak i niedzielnej rundy.

Doskonała postawa przełożyła się również na klasyfikację łączną zawodów. Krzysztof Faraś wywalczył 2. miejsce w klasie 5, uzyskując łączny czas obu rund wynoszący 4:25,654.Zwycięzcą tej klasy został Adrian Bęben w Hondzie Evora ADS Motorsport, który osiągnął łączny czas 4:07,387. Na najniższym stopniu podium stanął Leszek Orzechowski w Seacie Ibiza Cupra Evo z wynikiem 4:47,135.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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