Krzysztof Momot w zarządzie Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie

Członkiem zarządu Podkarpackiego WSZS został Krzysztof Momot, szef Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Stalowej Woli. Nauczyciel WF w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli i trener KKL Stali Stalowa Wola został także odznaczony brązową odznaką „Za Zasługi dla Sportu” przyznaną przez Ministra Sportu i Turystyki. Takie samo odznaczenie odebrał także Marian Godawski, nauczyciel WF w Zespole Szkół w Zaleszanach, trener siatkarskich zespołów dziewcząt w UKS Zaleszany i Vega SiR Stalowa Wola.

W skład Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej wszedł były prezes Powiatowego SZS w Stalowej Woli,Mirosław Orłowski. Będzie pełnił funkcję sekretarza.

Prezesem zarządu Podkarpackiego Wojewódzkiego SZS w Rzeszowie ponownie została wybrana Dorota Nowak-Maluchnik - podkarpacki kurator oświaty, a wiceprezesem urzędującym będzie Jacek Bigus z Dębicy.