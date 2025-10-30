Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
MZK
Krzysztof Momot (z lewej) i Marian Godawski z prezesem Podkarpackiego Wojewódzkiego SZS w Rzeszowie, Dorotą Nowak-Maluchnik (fot. www.szs.rzeszow.pl)
0.0 / 5
Stalowa Wola 30 października 2025

Krzysztof Momot w zarządzie Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie

W Hotelu „Nowy Dwór” w Świlczy odbywał się jubileuszowy XX Walny Wojewódzki Zjazd Delegatów Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego, podczas którego delegaci podsumowali kadencję 2021–2025 i wybrali nowe władze związku.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Członkiem zarządu Podkarpackiego WSZS został Krzysztof Momot, szef Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Stalowej Woli. Nauczyciel WF w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli i trener KKL Stali Stalowa Wola został także odznaczony brązową odznaką „Za Zasługi dla Sportu” przyznaną przez Ministra Sportu i Turystyki. Takie samo odznaczenie odebrał także Marian Godawski, nauczyciel WF w Zespole Szkół w Zaleszanach, trener siatkarskich zespołów dziewcząt w UKS Zaleszany i Vega SiR Stalowa Wola.

W skład Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej wszedł były prezes Powiatowego SZS w Stalowej Woli,Mirosław Orłowski. Będzie pełnił funkcję sekretarza.

Prezesem zarządu Podkarpackiego Wojewódzkiego SZS w Rzeszowie ponownie została wybrana Dorota Nowak-Maluchnik - podkarpacki kurator oświaty, a wiceprezesem urzędującym będzie Jacek Bigus z Dębicy.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Komplet widzów na meczu Stal Stalowa Wola - Resovia
Stalowa Wola
Komplet widzów na meczu Stal Stalowa Wola - Resovia
Vincent Thoni ponownie najlepszy! Tym razem na kortach SCT Pszczyna
Stalowa Wola
Vincent Thoni ponownie najlepszy! Tym razem na kortach SCT Pszczyna
Łęg Stany coraz bliżej mistrzostwa rundy jesiennej
Nisko
Łęg Stany coraz bliżej mistrzostwa rundy jesiennej
Młodziczki Vegi bez taryfy ulgowej dla rywalek
Stalowa Wola
Młodziczki Vegi bez taryfy ulgowej dla rywalek
Juniorki młodsze Vegi nie do zatrzymania
Stalowa Wola
Juniorki młodsze Vegi nie do zatrzymania
Tennis Europe Junior Masters. Sybicka trzecia w U16 w Monte Carlo
Stalowa Wola
Tennis Europe Junior Masters. Sybicka trzecia w U16 w Monte Carlo
Trzecie zwycięstwo z rzędu Vegi SiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany
Stalowa Wola
Trzecie zwycięstwo z rzędu Vegi SiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany
Dotkliwa porażka Stali w Tarnowskich Górach
Stalowa Wola
Dotkliwa porażka Stali w Tarnowskich Górach
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu