Pierwszy z nich, to stały uczestnik GSMP, który osiągał bardzo dobre wyniki w poprzedniej edycji mistrzostw, plasując się w generalnej klasyfikacji, w najbardziej obleganej przez kierowców klasie 5b, na miejscu czwartym. Po I i II rundzie ścigania się w swojej Hondzie Civic Type R na Torze Kielce, a przed III i IV rundą, którą będzie 22. Wyścig Górski Prządki, zajmuje szóste miejsce.

– Nie było tak jak planowałem i jakbym sobie życzył - mówi Krzysztof Faraś, tegoroczny zwycięzca Plebiscytu „Sztafety” na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli za rok 2024. – Mocna klasa zapewnia duże emocje i rywalizację o setne części sekundy. Nie miejsca na najmniejszy błąd, ani ujęcie gazu, bo wiąże się z tym ogromną stratą, bo później, biorąc pod uwagę długość trasy, jest już nie do odrobienia. Czasy, jakie udawało mi się uzyskiwać, plasowały mnie w okolicach trzeciej, czwartej pozycji. Niestety, auto uległo dosyć poważnej awarii. Zaczęło przerywać, a silnik bardzo się przegrzewał. Szkoda, bo podczas przedsezonowych testów wszystko było OK. Auto przyspieszało jak należy, spisywało się bez zarzutu i z ogromnym optymizmem czekałem na inaugurację. Cóż… to jest motosport i nie niektóre rzeczy nie mamy wpływu.

Dużo więcej powodów do zadowolenia miał drugi nasz kierowca startujący na Torze Kielce, Jakub Niemiec (Ford Fiesta ST MK). Przyjechał do Miedzianej Góry praktycznie prosto z Rajdu Świdnickiego, który wygrał kilka dni wcześniej, triumfując w klasie RN1. Także w Kielcach nie było na niego mocnych, ale też trzeba wiedzieć, że miał tylko jednego rywala - Aleksandrę Gorczycę, jadącą Alfą Romeo Mito RN1 QV.

– Klasa RN1 została stworzona dla samochodów z silnikiem 1.6 turbo i regulaminową zwężką 29 mm i od niedawna funkcjonuje w GSMP, więc postanowiłem się sprawdzić w tym wyścigu, ale priorytetem są dla mnie Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski. To na tej imprezie będę się skupiał, a start na Miedzianej Górze był takim jednorazowym „wybrykiem”, ale fajnie, że poszło tak dobrze i tak szybko, bo wygrałem z bardzo dużą przewagą - powiedział „Sztafecie” Kuba Niemiec.

Fotogaleria Grzegorz Kozera - Motorsports Photography