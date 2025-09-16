Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Wolontariat
0.0 / 5
Stalowa Wola 16 września 2025

Krzysztof Faraś czwarty w Wyścigu Górskim Szczawne - Kulaszne

77 zawodników stanęło na starcie bieszczadzkiego Wyścigu Górskiego Szczawne - Kulaszne w gminie Komańcza, będącym 11. i 12 rundą Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski. Wśród nich Krzysztof Faraś z Automobilklubu Dolina Sanu Stalowa Wola.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Dopiero ostatnia, 12 runda GSMP przyniosła rozstrzygnięcie klasyfikacji generalnej na rok 2025. W sobotę, podczas pierwszego dnia, trzecie miejsce sobie Bartłomiej Madziara (Lamborghini Huracan ST Evo 2), a w niedzielę miała rozegrać się walka o „złoto” pomiędzy Sebastianem Stecem (Ford Fiesta) i Sebastianem Matuszewskim (Lotus Exige), który dzień wcześniej był bezkonkurencyjny, ustanawiając rekord trasy 1:13,660. W niedzielę kierowca z Wybrzeża nie stanął jednak na starcie i tym sposobem mistrzostwo zapewnił sobie kierowca z Urzędowa, Sebastian Stec.

A jak w tej doborowej stawce radził sobie Krzysztof Faraś i jego Honda Civic? Pierwszy podjazd treningowy ukończył na drugim miejscu w kategorii 2WD, w drugim był czwarty. Natomiast w obydwu wyścigach, w sobotniej 11. rundzie i niedzielnej, 12. rundzie uzyskał czwarty czas i na takiej też pozycji ukończył Wyścig Górski Szczawne - Kulaszne.

– W sezonie 2025 zgłosiłem się do klasy 4, w ktorej rywalizują auta znacznie mocniejsze niż moje. Zdecydowałem sie na taki krok, ponieważ upatrywałem szansy na podium w… deszczowej pogodzie. Jednak ten sezon wyścigowy - jak się okazało - był w większości rozgrywany przy słonecznej pogodzie. Dlatego czuję pewien niedosyt, lecz broni nie składam. To kolejne dla mnie doświadczenie w mistrzostwach Polski i zamierzam zrobić z niego użytek w nowym sezonie - powiedział „Sztafecie” Krzysztof Faraś.

Poniżej fotorelacja ze startu stalowowolskiego kierowcy, autorstwa Grzegorza Kozery - Motorsports Photography 

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Adam Rogala po raz drugi z rzędu zwycięzcą triathlonu Iron Dragon
Stalowa Wola
Adam Rogala po raz drugi z rzędu zwycięzcą triathlonu Iron Dragon
LZS Żabno obronił swoją twierdzę. Po raz jedenasty z rzędu!
Nisko
LZS Żabno obronił swoją twierdzę. Po raz jedenasty z rzędu!
Oliwia Sybicka zwyciężczynią turnieju ITF juniorek w Palermo
Stalowa Wola
Oliwia Sybicka zwyciężczynią turnieju ITF juniorek w Palermo
Złoto dla OSP Stalowa Wola! Drużyna kobiet z tytułem mistrzyń Polski!
Stalowa Wola
Złoto dla OSP Stalowa Wola! Drużyna kobiet z tytułem mistrzyń Polski!
14 goli w Zdziarach. Wszystkie dla gospodarzy
Stalowa Wola
14 goli w Zdziarach. Wszystkie dla gospodarzy
CSM Kuźnia Koszykówki zwycięzcą Stalowa Wola Basket Cup II. Stal na miejscu trzecim
Stalowa Wola
CSM Kuźnia Koszykówki zwycięzcą Stalowa Wola Basket Cup II. Stal na miejscu trzecim
Bomba Różańskiego uratowała Stali remis w meczu w Wisłokiem
Stalowa Wola
Bomba Różańskiego uratowała Stali remis w meczu w Wisłokiem
Sandecja - Hrnčiar, pardon, Sandecja - Stal 2:3
Stalowa Wola
Sandecja - Hrnčiar, pardon, Sandecja - Stal 2:3
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu