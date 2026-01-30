Miesięcznik
Krzeszów 30 stycznia 2026

Krzeszowskie Kolędowanie po raz osiemnasty

W sobotę, 24 stycznia 2026 roku, sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Krzeszowie wypełniła się dźwiękami kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych. Wszystko za sprawą XVIII edycji Międzypowiatowego Konkursu „Krzeszowskie Kolędowanie 2026”, który od lat stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w regionie.

Tegoroczna edycja konkursu została objęta patronatem honorowym Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza oraz Wójta Gminy Krzeszów Stanisława Nowakowskiego. Powiat Niżański podczas wydarzenia reprezentowali: starosta Robert Bednarz, wicestarosta Józef Sroka oraz przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko.

Do Krzeszowa przyjechało blisko 300 uczestników z siedmiu powiatów: niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego, biłgorajskiego, leżajskiego, łańcuckiego oraz rzeszowskiego. Wykonawcy zaprezentowali się w sześciu kategoriach konkursowych – zarówno jako soliści, jak i zespoły oraz chóry - potwierdzając ponadlokalny i integrujący charakter wydarzenia.

Występy oceniało profesjonalne jury w składzie: Agnieszka Dziechciarz - nauczyciel muzyki i śpiewu oraz jurorka licznych konkursów wokalnych, Sylwia Piotrowska - doświadczona wokalistka i pedagog, a także Jacek Dąbek - muzyk, wokalista i autor tekstów, założyciel zespołu Grupa Pod Skrzydłami.

Jak podkreślali jurorzy, poziom artystyczny tegorocznej edycji był wyjątkowo wysoki, a wybór laureatów nie należał do łatwych. Uczestnicy imponowali nie tylko warsztatem wokalnym, ale również dojrzałością interpretacyjną i swobodą sceniczną.

Kulminacyjnym momentem wydarzenia było ogłoszenie wyników. Grand Prix XVIII „Krzeszowskiego Kolędowania” zdobyła Milena Burdzy, której występ zachwycił jury muzyczną wrażliwością i interpretacją utworu.

Laureaci XVIII „Krzeszowskiego Kolędowania 2026”:

Kat. I – soliści 6–9 lat
I miejsce – Julia Cyrana
II miejsce – Kaja Wojteczek
III miejsce – Bartłomiej Pacholec
Wyróżnienia: Aleksandra Hausner, Zofia Skotnicka

Kat. II – soliści 10–13 lat
I miejsce – Emilia Gębala
II miejsce – Antoni Lasota
III miejsce – Anna Torba
Wyróżnienia: Marek Kotuła, Wiktoria Iskra, Zuzanna Długosz, Kinga Ładosz

Kat. III – soliści 14–18 lat
I miejsce – Milena Burdzy
II miejsce – Olivia Gancarz
III miejsce – Natalia Tutak
Wyróżnienia: Anna Bańka, Julia Pietras, Patrycja Węglarz

Kat. IV – soliści dorośli
I miejsce – Andżelika Guściora
II miejsce – Bożena Nowak
III miejsce – Natalia Masłowska

Kat. V – chóry i zespoły dziecięco-młodzieżowe
I miejsce – Zespół „Pięcionutka”
II miejsce – Zespół „CANTO TONIKA”
III miejsce – Zespół „Rozgadane”
Wyróżnienie: duet Amelia Skotnicka i Magdalena Jednac

Kat. VI – chóry i zespoły dorosłych
I miejsce – Zespół „Majdanianki”
II miejsce – Zespół Wokalny Społecznej Szkoły Muzycznej w Stalowej Woli
III miejsce – Zespół „Ale Biszczanki”

Nagrody dla laureatów konkursu ufundował Powiat Niżański. Organizatorzy podkreślają, że „Krzeszowskie Kolędowanie” nie tylko promuje młode talenty, ale również pielęgnuje tradycję wspólnego kolędowania i integruje lokalne środowiska artystyczne.

Fot. Starostwo Powiatowe w Nisku, Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie

