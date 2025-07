Krzaki. Pijany 24-latek bez prawa jazdy wjechał w ogrodzenie

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do stalowowolskich służb tuż przed godziną 16. Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, mężczyzna jechał od strony Zarzecza. W pewnym momencie stracił kontrolę nad autem, najpierw uderzając w bariery ochronne, a następnie w przydomowe ogrodzenie.

Badanie alkomatem potwierdziło, że 24-latek był pod wpływem alkoholu. Pobrano również krew do dalszych badań. Okazało się też, że nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Dodatkowo ford, którym się poruszał, został przez niego zabrany bez wiedzy i zgody właściciela.

Po udzieleniu pomocy medycznej w szpitalu, mężczyzna trafił do policyjnej izby zatrzymań. Usłyszał już zarzut krótkotrwałego użycia pojazdu bez zgody właściciela, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Sprawą zajmują się policjanci z Posterunku Policji w Pysznicy.