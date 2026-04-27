Krystian Bąk ze Stalowej Woli wicemistrzem Polski Strażaków w jeździe indywidualnej na czas

To kolejny imponujący rozdział w sportowej karierze stalowowolskiego strażaka. W ubiegłym roku wywalczył w Kraśniku srebrny medal Mistrzostw Polski Strażaków w Triathlonie na olimpijskim dystansie (1,5 km pływania, 40 km jazdy rowerem, 10 km biegu) w kategorii M40 . Tydzień później w Malborku dołączył do elitarnego grona „Ludzi z żelaza” - zaliczając udany debiut w Ironmanie - w Mistrzostwach Polski w Triathlonie na pełnym dystansie (3,8 pływanie, 180 km rower, 42 km bieg), a kilkanascie dni temu wywalczył mistrzostwo województwa podkarpackiego w pływaniu w stylu motylkowym i wicemistrzostwo w kraulu. Ponadto ze swoimi kolegami z KP PSP w Stalowej Woli wywalczył drużynowe mistrzostwo Podkarpacia.

Mł. bryg. Krystian Bąk (drugi z prawej) na podium mistrzostw Polski