To kolejny imponujący rozdział w sportowej karierze stalowowolskiego strażaka. W ubiegłym roku wywalczył w Kraśniku srebrny medal Mistrzostw Polski Strażaków w Triathlonie na olimpijskim dystansie (1,5 km pływania, 40 km jazdy rowerem, 10 km biegu) w kategorii M40 . Tydzień później w Malborku dołączył do elitarnego grona „Ludzi z żelaza” - zaliczając udany debiut w Ironmanie - w Mistrzostwach Polski w Triathlonie na pełnym dystansie (3,8 pływanie, 180 km rower, 42 km bieg), a kilkanascie dni temu wywalczył mistrzostwo województwa podkarpackiego w pływaniu w stylu motylkowym i wicemistrzostwo w kraulu. Ponadto ze swoimi kolegami z KP PSP w Stalowej Woli wywalczył drużynowe mistrzostwo Podkarpacia.
Stalowa Wola 27 kwietnia 2026
Krystian Bąk ze Stalowej Woli wicemistrzem Polski Strażaków w jeździe indywidualnej na czas
25 kwietnia w Lubaniu odbyły się II Mistrzostwa Polski Strażaków w jeździe indywidualnej. Świetnie w rywalizacji na 24-km, bardzo wymagającej trasie, spisał się Krystian Bąk ze Stalowej Woli. Młodszy brygadier Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli wywalczył tytuł drugiego wicemistrza Polski w kategorii M-3 (30-40 lat), z bardzo dobrym czasem 40:02.
