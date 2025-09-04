Miesięcznik
Woronowicz
Stalowa Wola 4 września 2025

Krystian Bąk ze Stalowej Woli srebrnym medalistą Mistrzostw Polski Strażaków w Triathlonie

30 sierpnia nad Zalewem Kraśnickim odbył się XII Triathlon Kraśnik połączony z VI Mistrzostwami Polski Strażaków PSP w Triathlonie na olimpijskim dystansie. W kategorii M40 srebrny medal zdobył Krystian Bąk (na zdjęciu) z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli.

Na starcie tegorocznej edycji Triathlon Kraśnik stanęło blisko 200 zawodniczek i zawodników, wśród nich kilkudziesięcioosobowa reprezentacja Państwowej Straży Pożarnej.

Na dystansie olimpijskim (1,5 km pływania, 40 km jazdy rowerem, 10 km biegu) triumfował Kamil Duplicki z KP PSP Piaseczno (czas 2:03,59). Wygrał klasyfikację Open i wywalczył także tytuł mistrza Polski strażaków. Świetnie spisał się Krystian Bąk z KP PSP w Stalowej Woli, który czasem 2:28,36 wywalczył „srebro” i został wicemistrzem Polski Strażaków w kategorii wiekowej M40. W najbliższą niedzielę, mł. brygadier Krystian Bąk - oficer prasowy KP PSP w Stalowej Woli wystartuje w Castle Triathlon Malbork - mistrzostwach Polski na długim dystansie (3,8 pływanie, 180 km rower, 42 km bieg).

W Kraśniku startowała także trójka innych reprezentantów naszego regionu. W sprincie (750 m pływania, 20 km rower, 5 km bieg) można było zobaczyć w akcji Jacka Garbacika ze Stalowej Woli (SKB Triathlon Team), który dwa tygodnie wcześniej nad Zalewem Dojlidzkim w Białymstoku wywalczył wicemistrzostwo Polski na dystansie olimpijskim w kategorii wiekowej MAG-55. Również w Kraśniku w swojej kategorii wiekowej uzyskał drugi rezultat, a w klasyfikacji open zajął 11. miejsce (1:18,01).

Na starcie zawodów na dystansie olimpijskim wystąpili: Zbigniew Biskup z Przyszowa (SKB/Dawaj Kałach Team) oraz Paweł Trojanowski z Rudnika. Pierwszy z nich może się poszczycić ukończeniem trzech Ironmanów”, a więc triathlonów, w których trzeba pokonać łącznie 205,8 km (3,8 km pływanie, 180 km rowerem, 42 km bieg). Występ w Kraśniku potraktował rekreacyjnie (czas 2:33,58), a mimo to zajął 25. miejsce w open i 8. miejsce w kategorii wiekowej M-40. Piotr Trojanowski, nauczyciel SOSW w Rudniku nad Sanem zajął 52. miejsce, a w połowie stawki (czas 3:00,09), natomiast w kategorii wiekowej M50 został sklasyfikowany na miejscu piątym.

Z lewej, na podium, Krystian Bąk - wicemistrz Polski Strażaków w kat. M40
