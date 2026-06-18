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Stalowa Wola Nisko Rudnik nad Sanem Zaklików Radomyśl nad Sanem Pysznica Zaleszany Bojanów 18 czerwca 2026

Krystian Bąk na podium Żelaznego Triathlonu w Okunince

Krystian Bąk, strażak i rzecznik prasowy Komendy Powiatowej PSP w Stalowej Woli, stanął na podium Żelaznego Triathlonu 2026 w Okunince nad Jeziorem Białym, rozgrywanego w ramach cyklu Legend Series. Wydarzenie, oprócz sportowej rywalizacji, miało również wymiar historyczny. Nazwa zawodów nawiązuje do ppor. Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego”, jednego z bohaterów polskiego podziemia niepodległościowego.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Krystian Bąk rywalizoswał na dystansie sprint: 750 metrów pływania, 20 kilometrów jazdy na rowerze oraz 5 kilometrów biegu. W klasyfikacji generalnej - open zajął piąte miejsce, natomiast w swojej kategorii wiekowej M40 oraz w klasyfikacji służb mundurowych był drugi.

W Okunince st.bryg Krystian Bąk reprezentował Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli oraz Sportowy Klub Pożarniczy „Strażak”.

Bardzo dobry wynik osiągnięty w Okunince jest również doskonałym prognostykiem przed kolejnym ważnym startem stalowowolskiego triathlonisty. Już 21 czerwca Krystian Bąk wystartuje w Mistrzostwach Polski Strażaków w triathlonie na dystansie olimpijskim, które odbędą się nad Zalewem Kraśnickim.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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