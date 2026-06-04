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Krystian Bąk pokonał 90 km rowerem w czasie 2:17,13
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Stalowa Wola 4 czerwca 2026

Krystian Bąk, Jacek Garbacik i Jolanta Smoczyńska na podium triathlonu w Zimnej Wodzie

VI Triathlon w Zimnej Wodzie przyciągnął do Łukowa zawodników z całego kraju. W programie znalazły się dystanse 1/8, 1/4 i 1/2 Ironmana, biegi dla dzieci i nordic walking. Tegoroczna edycja zyskała dodatkową rangę, wchodząc do prestiżowego cyklu Grochowski Legend Series. Wśród setek uczestników dobrze zaprezentowała się trójka reprezentantów Stalowej Woli: Jolanta Smoczyńska, Krystian Bąk i Jacek Garbacik.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Cykl Grochowski Legend Series obejmuje aktualnie sześć imprez triathlonowych i duathlonowych. Wyniki uzyskiwane podczas zawodów zaliczane są do klasyfikacji Ligi Triathlonu, co dodatkowo podnosi rangę wydarzenia.W tak wymagającej stawce bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy ze Stalowej Woli, którzy udowodnili, że należą do ścisłej czołówki swoich kategorii wiekowych.

Krystian Bąk

Najwyżej sklasyfikowanym stalowowolaninem był Krystian Bąk. Oficer Komendy Powiatowej PSP w Stalowej Woli startował na dystansie 1/2 Ironmana. Po pokonaniu 1,9 km pływania, 90 km jazdy na rowerze oraz półmaratonu uzyskał czas 4:31,02, co dało mu 6. miejsce w klasyfikacji generalnej oraz zwycięstwo w kategorii wiekowej M3. Do trzeciego miejsca na podium zabrakło mu tylko 5 minut…

Jolanta Smoczyńska i Jacek Garbacik (fot. facebook)

Równie udany start zanotowała dwójka naszych triathlonistów startująca na dystansie 1/8 (475 m pływanie / 22,5 km rower / 5,275 m bieg). Jacek Garbacik - jeden z najbardziej utytułowanych triathlonistów masters w Polsce, wielokrotny medalista mistrzostw kraju wywalczył 2. miejsce w kategorii wiekowej M9, osiągając czas 1:14:56. W klasyfikacji generalnej uplasował się na 50. miejscu, pozostawiając za sobą wielu młodszych rywali. Także drugie miejsce zajęła na tym samym dystansie w kategorii K8, Jolanta Smoczyńska (1:28,56). Lepszy czas od zawodniczki Stalowowolskiego Klubu Biegacza uzyskała w tej kategorii wiekowej Anna Golba z Adamowa (1:23,30).

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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