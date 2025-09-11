Miesięcznik
Krystian Bąk dołączył do elitarnego grona „Ludzi z Żelaza”

W pierwszy weekend września Malbork stał się stolicą polskiego triathlonu. Do XXIV edycji Castle Triathlon Malbork im. Bartosza Kubickiego zgłosiło się ponad 1800 zawodniczek i zawodników, którzy rywalizowali na czterech dystansach triathlonowych oraz w aquabike’u. Kulminacją zawodów były Mistrzostwa Polski na dystansie długim - Ironman, w których wystartował Krystian Bąk - strażak KP PSP w Stalowej Woli.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Był to debiut mł. brygadiera w zawodach triathlonowych na pełnym dystansie (3,8 pływanie, 180 km rower, 42 km bieg). Tydzień wcześniej wywalczył w Kraśniku srebrny medal w VI Mistrzostwach Polski Strażaków PSP w Triathlonie na olimpijskim dystansie (1,5 km pływania, 40 km jazdy rowerem, 10 km biegu) w kategorii M40.
Jadąc do Malborka, Krystian Bąk stawiał sobie tylko jeden cel: ukończyć Ironmana, natomiast marzeniem było ukończyć go w czasie poniżej 11 godzin. Cel zrealizował, w pełnym tego słowa znaczeniu. Dołączył do elitarnego grona „Ludzi z Żelaza” i pokonał ponad 225 km w czasie 10:47,46.

– Miałem dwa momenty kryzysowe, podczas jazdy rowerem, około 150 km i na 30 km biegu, ale konsekwentnie realizowałem swój plan, pilnowałem tętna i mogę powiedzieć, że w bardzo dobrej kondycji ukończyłem te zawody. No może poza tym, że zrobił mi się odcisk na stopie, ale to dopiero teraz daje mi się mocno we znaki. Już myślę o następnym starcie i o tym, żeby zejść z czasem poniżej 10 godzin. Jest to do zrobienia - powiedział „Sztafecie” Krystian Bąk
Oficer prasowy jest czwartym triathlonistą ze Stalowej Woli, który może sobie wpisać do swojego CV, ukończenie Ironmana, czyli triathlonu na pełnym dystansie. Wcześniej dokonali tego: Jacek Garbacik, Mariusz Piekarz i Zbigniew Biskup. Dwóch ostatnich może poszczycić się także pokonaniem podwójnego Ironmana (7,6 km pływania, 360 km jazdy na rowerze i 84,4 km biegu).

Mistrzami Polski 2025 w triathlonie na pełnym dystansie zostali Tomasz Brembor - reprezentant AZS AWF Katowice, zawodnik Vamos Racing Team (07:49:23) oraz Sandra Kopiczko z Olsztyna, zawodniczka MKS Medyk Giżycko Melvit Team (09:10:25). Obydwoje obronili tytuły mistrzowskie wywalczone przed rokiem.

