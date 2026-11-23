W uroczystym spotkaniu wzięli udział dawcy, przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża, pracownicy ochrony zdrowia oraz reprezentanci lokalnych władz. Głównym punktem wydarzenia było uhonorowanie osób, które od lat angażują się w ratowanie zdrowia i życia innych.

Znaczenie ich działalności podkreśliła Agata Krzek, przewodnicząca Rady Miejskiej w Stalowej Woli.

- Krew, którą oddajecie, jest czymś więcej niż darem. To obietnica życia, nadziei i solidarności. Każdy z Was, przychodząc do punktu krwiodawstwa, staje się cichym bohaterem codzienności. W imieniu prezydenta Miasta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego, radnych Rady Miejskiej w Stalowej Woli oraz całej społeczności Stalowej Woli dziękuję Wam za odwagę, empatię i gotowość niesienia pomocy. To dzięki Wam możemy mówić o prawdziwej wspólnocie serc - podkreśliła Agata Krzek przewodnicząca Rady Miejskiej w Stalowej Woli.

Podczas gali szczególne wyróżnienia otrzymali dawcy, którzy przekroczyli próg 20 litrów oddanej krwi lub równoważnej ilości jej składników. To właśnie takim osobom Minister Zdrowia przyznaje odznaczenie „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Wręczono również kolejne odznaki będące wyrazem uznania za wieloletnią działalność na rzecz krwiodawstwa.

Za tymi wyróżnieniami kryje się często wiele lat systematycznej pomocy. Dla części osób oddawanie krwi stało się stałym elementem życia. Nie oczekują za to wynagrodzenia ani rozgłosu, choć ich zaangażowanie ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie szpitali i możliwość leczenia pacjentów.

Ważnym momentem wydarzenia było także przyznanie „Kryształowego Serca” Tomaszowi Nowakowi, prezesowi Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Stalowej Woli. To najwyższe wyróżnienie PCK przyznawane za szczególne zasługi w rozwijaniu Ruchu Honorowego Krwiodawstwa. Uhonorowanie prezesa stalowowolskiego oddziału było jednym z najbardziej znaczących punktów tegorocznej uroczystości.

Podziękowania otrzymali również wolontariusze, którzy angażują się w dystrybucję żywności dla mieszkańców Stalowej Woli potrzebujących wsparcia. Ich działalność to kolejny przykład pomocy organizowanej na poziomie lokalnym, która dociera bezpośrednio do osób znajdujących się w trudnej sytuacji.