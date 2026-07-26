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26 lipca 2026

Krwawnik - zapomniany strażnik zdrowia ludowego

Z nazwą tej rośliny wiąże się ciekawa legenda – według mitologii greckiej to sam Achilles używał krwawnika do tamowania krwawienia u rannych żołnierzy podczas wojny trojańskiej. Stąd zresztą jego łacińska nazwa: Achillea. I rzeczywiście – jedną z najważniejszych właściwości krwawnika jest jego zdolność do hamowania krwawień, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. W medycynie ludowej przykładano go do ran, a nawet głębszych rozcięć – nie tylko aby zatamować krew, ale też by przyspieszyć gojeni...

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Krwawnik był ziołem wszechstronnym. Suszone kwiaty i liście podawano w formie naparów lub wywarów. Kobiety sięgały po niego przy bolesnych miesiączkach, zaburzeniach cyklu czy w czasie menopauzy. Działał rozkurczowo, przeciwzapalnie, a przy okazji regulował gospodarkę hormonalną. Mocny wywar stosowany był przy tzw. „niechcianych ciążach”. W ludowej medycynie był też lekiem na „ból brzucha”, niestrawność i wzdęcia – pomagał uspokoić żołądek i poprawić trawienie. Ponadto liście krwawnika znalazły zastosowanie jako karma dla kurcząt i młodych indyków, a naparem z tej rośliny likwidowano mszyce i gąsienice.

Posiada on liczne właściwości, które wynikają z bogatego składu chemicznego – zawiera m.in. olejki eteryczne, flawonoidy, garbniki, żywice, kwasy organiczne i witaminy. Krwawnik zawiera witaminę K i garbniki, które pomagają tamować krwawienia – zarówno zewnętrzne (rany, skaleczenia), jak i wewnętrzne (np. krwawienia z przewodu pokarmowego lub obfite miesiączki). Obecność azulenu i flawonoidów sprawia, że krwawnik działa silnie przeciwzapalnie – przydatny w stanach zapalnych skóry, błon śluzowych, przewodu pokarmowego i układu moczowego. Zioło łagodzi skurcze mięśni i jest pomocne przy bólach brzucha, kolkach jelitowych, bolesnych miesiączkach i napięciu przedmiesiączkowym. Pobudza wydzielanie soków trawiennych i żółci, co poprawia trawienie, łagodzi wzdęcia, niestrawność i uczucie pełności. Często stosowany w mieszankach z miętą lub rumiankiem.

Wystarczy przejść się letnią porą przez wiejską łąkę, by natknąć się na krwawnik. Jego pierzaste liście i białe (czasem różowe) baldachy kwiatów nie rzucają się w oczy, ale zna go każdy, kto choć raz próbował własnoręcznie zbierać zioła. Zbierany w odpowiednim czasie – najlepiej tuż przed pełnym rozkwitem – zachowuje najwięcej swoich leczniczych właściwości.

Warto jednak pamiętać, że choć zioła są naturalne, nie zawsze są całkowicie bezpieczne. Krwawnik może wywoływać reakcje alergiczne, a stosowany w nadmiarze może drażnić żołądek. Kuracje z krwawnikiem nie powinny trwać dłużej niż 2–3 tygodnie bez przerwy.

Herbatka z krwawnika na bóle menstruacyjne i nieregularny cykl

Zalej 1 szklanką wrzątku 1 łyżkę suszonych kwiatów i liści krwawnika. Przykryj i parz przez 10–15 minut. Następnie przecedź przez gazę. Pij 1–2 razy dziennie przez kilka dni przed spodziewaną miesiączką oraz w trakcie bólu. Do naparu można dodać odrobinę miodu dla smaku.

Urszula Rzeszut-Baran

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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