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Stalowa Wola 2 września 2026

Krótsza droga ratunku

Za miesiąc skróci się droga dojazdu do miejsc zdarzeń dla samochodów Państwowej Straży Pożarnej. Na Al. Jana Pawła II trwa budowa tzw. dojazdówki. Inwestorem jest miasto.

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Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, a zarazem Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1, znajduje się w centrum Stalowej Woli. Takie położenie ma wiele zalet, jednak poważnym utrudnieniem jest sąsiedztwo bardzo ruchliwego skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Komisji Edukacji Narodowej.

Choć miejsce to powszechnie nazywane jest rondem, w rzeczywistości stanowi układ czterech niezależnych skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Wozy strażackie wyjeżdżające z garaży muszą włączać się tam do ruchu, co może znacząco opóźniać dojazd do osób potrzebujących pomocy. Zdarza się, że strażacy tracą w ten sposób nawet kilka cennych minut.

Dodatkowym problemem jest ryzyko kolizji. Nie wszyscy kierowcy wiedzą, jak prawidłowo zachować się na widok pojazdu uprzywilejowanego i utworzyć korytarz życia.

Specjalny przejazd przez aleję

Rozwiązaniem będzie budowana właśnie „dojazdówka”, czyli specjalny przejazd przez wyspę na al. Jana Pawła II. Dzięki niemu wozy strażackie ominą ruchliwe skrzyżowanie i szybciej ruszą w kierunku miejsca zdarzenia.

Historia tej inwestycji sięga przynajmniej kilkunastu lat, a gotowy plan budowy istnieje od około ośmiu lat. Realizację zadania uniemożliwiały jednak przepisy dotyczące dróg krajowych, na których nie można było tworzyć tego rodzaju skrótów.

Przepisy się nie zmieniły, zmienił się natomiast zarządca drogi. Po zamianie przeprowadzonej z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad al. Jana Pawła II stała się drogą miejską. To pozwoliło miastu rozpocząć budowę nowej trasy wyjazdowej dla strażaków.

Tylko dla pojazdów uprzywilejowanych

Nowa droga będzie przeznaczona wyłącznie dla pojazdów uprzywilejowanych i zostanie odpowiednio oznakowana. Kierowcy samochodów cywilnych, którzy zignorują zakaz wjazdu, muszą liczyć się z wysokim mandatem.

Specjalny przejazd ma zostać udostępniony strażakom w październiku. Dzięki niemu pomoc będzie mogła dotrzeć na miejsce zdarzenia szybciej i bezpieczniej.

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Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

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