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Stalowa Wola 3 czerwca 2026

Królowie remisów i mocni na trybunach

Portal 90minut.pl opublikował szczegółowe podsumowanie sezonu Betclic 2. Ligi 2025/26. W kilku kategoriach nie zabrakło akcentów związanych ze Stalą Stalowa Wola, a jedna z nich padła łupem „Stalówki”. Mowa o klasyfikacji remisów. W 34 ligowych spotkaniach z udziałem zielono-czarnych aż 14 razy padał wynik nierozstrzygnięty. Za plecami Stali znalazły się: Podhale Nowy Targ ii Warta Poznań, które zanotowały po 13 remisów.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Powody do zadowolenia mogą mieć również kibice. Stal zajęła trzecie miejsce w zestawieniu frekwencji na meczach rozgrywanych na własnym stadionie. Szesnaście spotkań przy ulicy Hutniczej obejrzało łącznie 37 152 widzów, co daje średnio 2300 osób na mecz.Pod tym względem lepsze były jedynie dwa kluby. Pierwsze miejsce przypadło Sandecji Nowy Sącz, której mecze domowe śledziło 106 192 kibiców (średnio 7100 na spotkanie), a drugą lokatę zajęło Zagłębie Sosnowiec z wynikiem 50 400 widzów w 17 meczach (średnio 3000 na mecz).

Średnio mecze Stali przy ul. Hutniczej ogladało 2300 widzów

W statystykach indywidualnych także nie zabrakło przedstawicieli Stali. Lukáš Hrnčiar uplasował się na drugim miejscu w klasyfikacji zawodników najczęściej schodzących z boiska przed końcowym gwizdkiem (bez uwzględniania czerwonych kartek). Słowak był zmieniany 23 razy. Wyprzedził go jedynie Grzegorz Aftyka ze Świtu Szczecin, który opuszczał murawę przed końcem meczu 26 razy.

Lukáš Hrnčiar wystąpił w 30 meczach ligowych i dwóch pucharowych

Drugie miejsce przypadło również Krystianowi Getingerowi. Obrońca Stali znalazł się w czołówce najstarszych piłkarzy ligi. W momencie podsumowania miał 37 lat i 274 dni. Starszy okazał się tylko bramkarz Zagłębia Sosnowiec Mateusz Kos, który legitymował się wiekiem 38 lat i 126 dni.

Krystian Getinger wrócił do Stalowej Woli po 12 latach spędzonych w Mielcu

Źródło: 90minut.pl

Pełne statystyki sezonu Betclic 2. Ligi 2025/26 dostępne są na stronie 90minut.pl

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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