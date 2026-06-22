Królewski Jarmark w Pysznicy przyciągnął tłumy mieszkańców

Sobotni program upłynął pod znakiem muzyki tanecznej. Na scenie zaprezentowali się lokalni artyści, a wieczorem publiczność bawiła się podczas koncertów zespołów Power Play i Stylovi. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych.

Równie dużym zainteresowaniem cieszył się drugi dzień wydarzenia. W niedzielę na scenie występowali artyści związani z Domem Kultury w Pysznicy, a także FolkShow Justyny Lubasm, czy Wojciech Gąsowski.

Kulminacją tegorocznego jarmarku był wieczorny występ legendarnego zespołu IRA. Pod sceną zgromadziły się tłumy fanów, którzy wspólnie śpiewali największe przeboje grupy.

Przez cały weekend nie brakowało również atrakcji towarzyszących - konkursów, warsztatów, prezentacji lokalnych twórców oraz stref przygotowanych z myślą o najmłodszych uczestnikach. XVII Królewski Jarmark po raz kolejny pokazał, że jest jednym z najważniejszych wydarzeń plenerowych w gminie Pysznica.