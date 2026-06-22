Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
SK nexilis Poland
Fot. sztafeta.pl
0.0 / 5
Pysznica 22 czerwca 2026

Królewski Jarmark w Pysznicy przyciągnął tłumy mieszkańców

Dwa dni dobrej zabawy, koncertów i rodzinnych atrakcji - tak w skrócie można podsumować XVII Królewski Jarmark w Pysznicy. Pogoda dopisała, a mieszkańcy i goście licznie odwiedzali teren Gminnego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego i Kulturalnego, gdzie odbywało się tegoroczne święto gminy.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Sobotni program upłynął pod znakiem muzyki tanecznej. Na scenie zaprezentowali się lokalni artyści, a wieczorem publiczność bawiła się podczas koncertów zespołów Power Play i Stylovi. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych.

Równie dużym zainteresowaniem cieszył się drugi dzień wydarzenia. W niedzielę na scenie występowali artyści związani z Domem Kultury w Pysznicy, a także FolkShow Justyny Lubasm, czy Wojciech Gąsowski.

Kulminacją tegorocznego jarmarku był wieczorny występ legendarnego zespołu IRA. Pod sceną zgromadziły się tłumy fanów, którzy wspólnie śpiewali największe przeboje grupy.

Przez cały weekend nie brakowało również atrakcji towarzyszących - konkursów, warsztatów, prezentacji lokalnych twórców oraz stref przygotowanych z myślą o najmłodszych uczestnikach. XVII Królewski Jarmark po raz kolejny pokazał, że jest jednym z najważniejszych wydarzeń plenerowych w gminie Pysznica.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Trójka tenisistów MKT Stalowa Wola na podium OTK Kadetek i Kadetów
Stalowa Wola
Trójka tenisistów MKT Stalowa Wola na podium OTK Kadetek i Kadetów
Rusza przebudowa trzech ulic w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Rusza przebudowa trzech ulic w Stalowej Woli
Jarmark Młodego Przedsiębiorcy już 27 czerwca w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Jarmark Młodego Przedsiębiorcy już 27 czerwca w Stalowej Woli
Zuzanna Prytek zdeklasowała rywalki w XVIII Memoriale Schutz i Teresińskiej
Stalowa Wola
Zuzanna Prytek zdeklasowała rywalki w XVIII Memoriale Schutz i Teresińskiej
Srebro, które smakuje jak złoto! Dziewczyny z „Trójki” wicemistrzyniami Polski!
Stalowa Wola
Srebro, które smakuje jak złoto! Dziewczyny z „Trójki” wicemistrzyniami Polski!
AMATOPASJA 25 - święto lokalnej twórczości w MDK
Stalowa Wola
AMATOPASJA 25 - święto lokalnej twórczości w MDK
Przed nami XXXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Przed nami XXXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Stalowej Woli
14 za, 4 przeciw. Prezydent Nadbereżny z wotum zaufania i z absolutorium
Stalowa Wola
14 za, 4 przeciw. Prezydent Nadbereżny z wotum zaufania i z absolutorium
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu