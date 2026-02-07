Miesięcznik
Krok do fazy play-off. Sympatycznym Nisko wystarczy remis

Przed nami decydujące starcia sezonu zasadniczego w 3 lidze podkarpackiej futsalu. W niedzielę, 8 lutego o godz. 18 Sympatyczni Nisko podejmą drużynę Politechniki Rzeszowskiej/Heiro II. Do awansu do fazy play-off wystarczy naszej drużynie remis.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W fazie play-off rywalizować będą cztery najlepsze drużyny fazy zasadniczej. Pierwsza drużyna zmierzy się z czwartą, a druga z trzecią. Zwycięzca spotkania finałowego zmierzy się ze zwycięzcą 3 ligi małopolskiej - a jest nim Migrond Ostrowsko Futsal - w barażach (dwumecz) o wejście do 2 ligi. 

Sympatyczni Nisko zajmują przed ostatnią kolejką trzecie miejsce, mając identyczną ilość punktów z drugą drużyną tabeli ligowej Makspolem Rzeszów i z przewagą 3 punktów nad I Love This Game Przeworsk.

Ostatni w fazie zasadniczej rywal Sympatycznych Nisko, Politechnika Rzeszowska/Heiro II zajmuje 7. pozycję z dorobkiem 10 punktów (3 –1–4, bramki 45:46).W ubiegłym sezonie Sympatyczni dwukrotnie pokonali zespół z Rzeszowa: 9:8 na wyjeździe i 4:2 w domu.

W imieniu Sympatycznych Nisko zapraszamy wszystkich kibiców na trybuny hali RCEZ w Nisku! Dla nieobecnych – transmisja LIVE na kanale YouTube Sympatycznych (komentator Piotr Kołodziej/TV Petar).

9. kolejka: GKS Futsal Zarzecze - Tech-Project Jarosław, Pizzeria Aniela Nowa Sarzyna - Coala Containers Futsal Łańcut, ZMM Maxpol Rzeszów - I Love This Game Przeworsk, Sympatyczni Nisko - Politechnika/Heiro II Rzeszów, Futsal Tryńcza - Stal Mielec.

