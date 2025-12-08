Miesięcznik
Zaleszany 8 grudnia 2025

Krew, dobro i świąteczna energia. Udana akcja w Zbydniowie

Zbydniów po raz kolejny udowodnił, że jest miejscem, gdzie mieszkańcy potrafią jednoczyć się w szczytnym celu. W sobotę, 6 grudnia, odbyła się kolejna edycja zbiórki krwi, tym razem pod hasłem „Mikołajkowa Kropla Pomocy”, która przyciągnęła tłumy gotowe nieść realną pomoc.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Już od rana przed remizą ustawiały się kolejki. W sumie przez akcję przewinęło się aż 144 uczestników, z czego wielu po raz kolejny przybyło tu z przekonaniem, że ich gest może uratować komuś życie. Aż 69 osób zadeklarowało chęć oddania krwi, jednak ostatecznie - zgodnie z procedurami medycznymi - krew mogło oddać 54 dawców. To przełożyło się na imponujący wynik: 24,20 litra zebranej krwi, która trafi teraz tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.

Ale na tym dobro się nie skończyło. Równolegle prowadzona była tradycyjna już zbiórka darów dla podopiecznych Domu Dziecka w Tarnobrzegu. I tu również mieszkańcy nie zawiedli - udało się zebrać ponad pół tony darów. Środki czystości, chemia osobista, słodycze i inne niezbędne artykuły wypełniły pomieszczenia remizy, tworząc widok, który trudno było oglądać bez wzruszenia.

Co szczególnie piękne - wdzięczność za wsparcie okazali również sami wychowawcy i podopieczni Domu Dziecka. Kilku z nich postanowiło odwdzięczyć się w najbardziej symboliczny sposób i także oddało krew.

- Jestem już szósty raz. O akcji dowiedziałam się dzięki pracy w Domu Dziecka w Tarnobrzegu. Skoro dla naszych wychowanków organizowana jest zbiórka, chcemy również dać coś od siebie, oddać dar potrzebny innym - mówiła wzruszona Agata Wróblewska.

Dla organizatorów wydarzenia tegoroczna frekwencja była kolejnym dowodem na to, że lokalna społeczność tworzy coś wyjątkowego.

- Piętnasty raz mobilizujemy okolicę do wspólnego działania i za każdym razem spotykamy się z ogromnym odzewem. W Mikołajki serca grzeją jeszcze bardziej, a pomoc płynie szerokim strumieniem - podkreślał Michał Dziuba, koordynator akcji i sołtys Zbydniowa.

Wśród dawców nie zabrakło też osób, które oddawanie krwi traktują jako misję i stały element swojego życia.

- Oddałem już około 6 litrów krwi. Lubię pomagać i robię to regularnie - mówił pan Dariusz, jeden z najbardziej doświadczonych uczestników.

Grudniowa zbiórka krwi pozostawiła po sobie coś więcej niż liczby. To dowód, że w Zbydniowie dobro ma swoją tradycję, że ludzie chcą i potrafią pomagać, a wspólnota naprawdę działa.

