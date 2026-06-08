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Zbiórka krwi w Zbydniowie, to wydarzenie cykliczne, które odbywa się w czerwcu i w grudniu
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Zaleszany 8 czerwca 2026

Krew dla potrzebujących. Mieszkańcy Zbydniowa znów łączą siły

Mieszkańcy Zbydniowa po raz kolejny pokażą, że pomaganie mają we krwi. W sobotę, 13 czerwca, w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbydniowie odbędzie się akcja honorowego oddawania krwi pod hasłem „Jedna kropla - całe życie”. Wydarzenie potrwa od godz. 9 do 13.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Organizatorami przedsięwzięcia są sołtys i mieszkańcy Zbydniowa, którzy od lat angażują się w inicjatywy charytatywne i społeczne. Tegoroczna edycja ma przypomnieć, jak wielkie znaczenie może mieć decyzja o oddaniu krwi.

- Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Jedna kropla - całe życie”. To właśnie ono najlepiej oddaje ideę naszej inicjatywy, bo czasem jedna decyzja, jeden gest i jedna oddana kropla krwi mogą stać się dla kogoś szansą na dalsze życie - podkreśla Michał Dziuba, sołtys Zbydniowa i koordynator wydarzenia.

Jak zaznacza organizator, akcja nie ogranicza się wyłącznie do zbiórki krwi. W trakcie wydarzenia prowadzona będzie również zbiórka darów dla wychowanków Domu Dziecka w Tarnobrzegu.

- Od lat wspólnie pokazujemy, jak wielką siłę ma lokalna społeczność, kiedy jednoczy się wokół pomagania. Nasza akcja to jednak nie tylko zbiórka krwi. Podczas wydarzenia po raz kolejny będziemy wspierać także podopiecznych Domu Dziecka w Tarnobrzegu. Obecnie w placówce mieszka 13 dzieci i młodzieży - dziewięciu chłopców i cztery dziewczynki w wieku od 4 do 20 lat. W trakcie wydarzenia prowadzona będzie zbiórka środków higieny, chemii gospodarczej, słodyczy oraz artykułów codziennego użytku dla wychowanków placówki - dodaje Michał Dziuba.

Organizatorzy zachęcają wszystkich mieszkańców regionu do udziału w wydarzeniu. Krew mogą oddawać osoby w wieku od 18 do 65 lat, ważące minimum 50 kilogramów i cieszące się dobrym stanem zdrowia. Przypominają również, aby dzień przed oddaniem krwi nie spożywać alkoholu i ograniczyć palenie papierosów.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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