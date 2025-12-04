Kreatywność i poezja w Bibliotece Głównej w Stalowej Woli

Konkurs plastyczny Ekslibris odbywał się pod hasłem „2025 - Rok Milenium Koronacji Dwóch Pierwszych Królów Polski w Gnieźnie”. Zorganizowały go Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza oraz Powiat Stalowowolski, a patronat objęło Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło w Stalowej Woli.

Do konkursu zgłoszono 150 prac uczniów ze szkół podstawowych w Stalowej Woli i okolic: m.in. PSP nr 2, 3, 4, 9, 11, 12, a także PSP w Krzakach, Kotowej Woli, Pilchowie, Skowierzynie, Pysznicy, Zaleszanach oraz ze Świetlicy „Tęcza”.

W kategorii klas IV-VI nagrody otrzymali:

I miejsce : Nikola Sobiło (PSP nr 12, kl. V)

II miejsce : Gabriel Siek (PSP Krzaki, kl. VI)

III miejsce: Emilia Biruków (PSP nr 12, kl. IV) i Emilia Wotszel (PSP nr 12, kl. VI)

Wyróżnienia przyznano Zofii Maziarz, Kamilowi Adamczykowi oraz Alicji Orszak.

W kategorii klas VII-VIII:

I miejsce : Maja Mycek (PSP nr 12, kl. VII)

II miejsce : Martyna Stępień (PSP z OMS nr 2, kl. VII)

III miejsce: Aleksandra Skrzypek-Kliczewska (PSP Pilchów, kl. VII)

Wyróżnienia otrzymali: Szymon Kuziora, Piotr Kibort i Liliana Burek.

Konkurs poetycki „Moja Mała Ojczyzna” przyciągnął 52 wiersze napisane przez 26 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu stalowowolskiego. Organizatorem była MBP w Stalowej Woli, Powiat Stalowowolski i I Liceum Ogólnokształcące im. KEN, a patronat objęło SBP Koło w Stalowej Woli oraz Stowarzyszenie Literackie „Witryna”.

W kategorii klas IV-VI nagrody przyznano:

I miejsce : Karolina Rzekieć (PSP Krzaki, kl. VI)

II miejsce : Kamil Adamczyk (PSP nr 9, kl. V)

III miejsce: Julia Miklus (PSP nr 12, kl. IV) i Blanka Woszczyna (PSP Pysznica, kl. IV)

W kategorii klas VII-VIII:

I miejsce : Laura Gilar (PSP nr 12, kl. VIII)

II miejsce : Julia Nowakowska (ZS Zdziechowice Drugie, kl. VII) i Filip Chyżowski (PSP nr 3, kl. VII)

III miejsce: Izabela Flis (PSP nr 3, kl. VII)

Nagrodę specjalną Stowarzyszenia Literackiego „Witryna” otrzymała Antonina Zielińska (PSP nr 12, kl. VIII).

W kategorii szkół ponadpodstawowych:

I miejsce : Wiktoria Wotszel (SLO im. C.K. Norwida, kl. I)

II miejsce : Maryla Balbina Stachera (I LO im. KEN, kl. III)

III miejsce: Antoni Powęzka (Społeczne LO, kl. III) i Cezar Łepski (SLO im. C.K. Norwida, kl. II)

Wyróżnienie otrzymała Katarzyna Szwedo (Społeczne LO, kl. IV).

Nagrody i dyplomy wręczyli: Stanisław Sobieraj - wicestarosta stalowowolski, Mariusz Potasz - dyrektor I LO im. KEN, oraz Beata Życzyńska - dyrektor MBP w Stalowej Woli.

Tegorocznym konkursom towarzyszą wystawy. W Bibliotece Głównej można obejrzeć najlepsze tegoroczne Ekslibrisy, a także prace laureatów z całej, ponad 30-letniej historii konkursu oraz nagrodzone wiersze.