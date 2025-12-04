Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Księgarnia Regionalna
Fot. MBP Stalowa Wola
0.0 / 5
Stalowa Wola 4 grudnia 2025

Kreatywność i poezja w Bibliotece Głównej w Stalowej Woli

W środę, 3 grudnia, w Bibliotece Głównej MBP w Stalowej Woli wręczono nagrody w dwóch powiatowych konkursach: XXX edycji konkursu plastycznego Ekslibris oraz XXV edycji konkursu poetyckiego „Moja Mała Ojczyzna”.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Konkurs plastyczny Ekslibris odbywał się pod hasłem „2025 - Rok Milenium Koronacji Dwóch Pierwszych Królów Polski w Gnieźnie”. Zorganizowały go Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza oraz Powiat Stalowowolski, a patronat objęło Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło w Stalowej Woli.

Do konkursu zgłoszono 150 prac uczniów ze szkół podstawowych w Stalowej Woli i okolic: m.in. PSP nr 2, 3, 4, 9, 11, 12, a także PSP w Krzakach, Kotowej Woli, Pilchowie, Skowierzynie, Pysznicy, Zaleszanach oraz ze Świetlicy „Tęcza”.

W kategorii klas IV-VI nagrody otrzymali:

  • I miejsce: Nikola Sobiło (PSP nr 12, kl. V)

  • II miejsce: Gabriel Siek (PSP Krzaki, kl. VI)

  • III miejsce: Emilia Biruków (PSP nr 12, kl. IV) i Emilia Wotszel (PSP nr 12, kl. VI)

Wyróżnienia przyznano Zofii Maziarz, Kamilowi Adamczykowi oraz Alicji Orszak.

W kategorii klas VII-VIII:

  • I miejsce: Maja Mycek (PSP nr 12, kl. VII)

  • II miejsce: Martyna Stępień (PSP z OMS nr 2, kl. VII)

  • III miejsce: Aleksandra Skrzypek-Kliczewska (PSP Pilchów, kl. VII)

Wyróżnienia otrzymali: Szymon Kuziora, Piotr Kibort i Liliana Burek.

Konkurs poetycki „Moja Mała Ojczyzna” przyciągnął 52 wiersze napisane przez 26 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu stalowowolskiego. Organizatorem była MBP w Stalowej Woli, Powiat Stalowowolski i I Liceum Ogólnokształcące im. KEN, a patronat objęło SBP Koło w Stalowej Woli oraz Stowarzyszenie Literackie „Witryna”.

W kategorii klas IV-VI nagrody przyznano:

  • I miejsce: Karolina Rzekieć (PSP Krzaki, kl. VI)

  • II miejsce: Kamil Adamczyk (PSP nr 9, kl. V)

  • III miejsce: Julia Miklus (PSP nr 12, kl. IV) i Blanka Woszczyna (PSP Pysznica, kl. IV)

W kategorii klas VII-VIII:

  • I miejsce: Laura Gilar (PSP nr 12, kl. VIII)

  • II miejsce: Julia Nowakowska (ZS Zdziechowice Drugie, kl. VII) i Filip Chyżowski (PSP nr 3, kl. VII)

  • III miejsce: Izabela Flis (PSP nr 3, kl. VII)
    Nagrodę specjalną Stowarzyszenia Literackiego „Witryna” otrzymała Antonina Zielińska (PSP nr 12, kl. VIII).

W kategorii szkół ponadpodstawowych:

  • I miejsce: Wiktoria Wotszel (SLO im. C.K. Norwida, kl. I)

  • II miejsce: Maryla Balbina Stachera (I LO im. KEN, kl. III)

  • III miejsce: Antoni Powęzka (Społeczne LO, kl. III) i Cezar Łepski (SLO im. C.K. Norwida, kl. II)

Wyróżnienie otrzymała Katarzyna Szwedo (Społeczne LO, kl. IV).

Nagrody i dyplomy wręczyli: Stanisław Sobieraj - wicestarosta stalowowolski, Mariusz Potasz - dyrektor I LO im. KEN, oraz Beata Życzyńska - dyrektor MBP w Stalowej Woli.

Tegorocznym konkursom towarzyszą wystawy. W Bibliotece Głównej można obejrzeć najlepsze tegoroczne Ekslibrisy, a także prace laureatów z całej, ponad 30-letniej historii konkursu oraz nagrodzone wiersze.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Historyczny moment w HSW. Pierwsze Borsuki trafiły do wojska
Stalowa Wola
Historyczny moment w HSW. Pierwsze Borsuki trafiły do wojska
28-latek zatrzymany za jazdę mimo zakazów i za narkotyki
Stalowa Wola
28-latek zatrzymany za jazdę mimo zakazów i za narkotyki
Parada Bajkowych Postaci podczas jarmarku w Rozwadowie Konkurs dla dzieci i młodzieży
Stalowa Wola
Parada Bajkowych Postaci podczas jarmarku w Rozwadowie Konkurs dla dzieci i młodzieży
W komendzie w Nisku pojawił się defibrylator AED
Nisko
W komendzie w Nisku pojawił się defibrylator AED
Wyjęła 510 zł z torebki innej kobiety
Stalowa Wola
Wyjęła 510 zł z torebki innej kobiety
Komisja Ochrony Środowiska blokuje sprzedaż gruntów pod SMR
Stalowa Wola
Komisja Ochrony Środowiska blokuje sprzedaż gruntów pod SMR
Mefedron, marihuana i haszysz przy 19-latku
Stalowa Wola
Mefedron, marihuana i haszysz przy 19-latku
Zniszczyli znaki drogowe i kosz na śmieci
Jarocin
Zniszczyli znaki drogowe i kosz na śmieci
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu