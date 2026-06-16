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Stalowa Wola 16 czerwca 2026

Krakowski Salon Poezji dla dzieci i nie tylko

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli zaprasza na XXIII edycję Krakowskiego Salonu Poezji, tym razem poświęconą najmłodszym widzom - choć, jak podkreślają organizatorzy, dorośli również znajdą tu coś dla siebie.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Spotkanie pod hasłem „Rodzinny kogel-mogel” będzie okazją do obcowania z poezją Wandy Chotomskiej i Marii Konopnickiej. W programie znajdą się dobrze znane i lubiane utwory, m.in. „Stefek Burczymucha”, „Bocian”, „Muchy samochwały”, „Kurczę blade” czy „Wypożyczalnia skrzydeł” – teksty, które od lat bawią kolejne pokolenia czytelników.

W rolę przewodnika po Salonie wcieli się aktor Przemysław Buksiński, który wprowadzi element improwizacji i zabawy teatralnej, angażując młodą publiczność do współtworzenia wydarzenia. Dzięki temu poezja stanie się nie tylko słuchana, ale również przeżywana i współtworzona na scenie.

Warstwę muzyczną zapewnią Victor Czuliński (akordeon) oraz Jakub Koziarz (klarnet). Scenariusz przygotowali Przemysław Buksiński i Katarzyna Pawłowska.

Gospodarzami Salonu będą Elżbieta Drobny, Marek Gruchota oraz Katarzyna Pawłowska.

Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 21 czerwca o godz. 12 w Rozwadowskim Domu Kultury „Sokół”. Bilety w cenie 20 zł (familijna cena) dostępne są online, w MDK oraz w RDK „Sokół” w dniu wydarzenia.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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