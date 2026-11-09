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Stalowa Wola 7 listopada 2026

Kraków w żałobie. Polska oddaje hołd ofiarom tragedii

Polska pogrążona jest w żałobie po tragicznych wydarzeniach, do których doszło na rynku w Krakowie. W wyniku strzelaniny zginęło sześć osób. To ogromna tragedia, która poruszyła nie tylko mieszkańców Krakowa, ale również ludzi w całym kraju.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał rozporządzenie wprowadzające żałobę narodową na terenie całej Polski w dniach 8 i 9 listopada.

W geście pamięci i solidarności z rodzinami ofiar flagi w wielu miejscach zostały opuszczone do połowy masztu. Także w Stalowej Woli oddano w ten sposób hołd osobom, które straciły życie.

W takich chwilach trudno znaleźć odpowiednie słowa. Sześć osób nie wróci już do swoich bliskich, a rodziny i przyjaciele ofiar muszą zmierzyć się z niewyobrażalną stratą.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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