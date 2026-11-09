Kraków w żałobie. Polska oddaje hołd ofiarom tragedii

Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał rozporządzenie wprowadzające żałobę narodową na terenie całej Polski w dniach 8 i 9 listopada.

W geście pamięci i solidarności z rodzinami ofiar flagi w wielu miejscach zostały opuszczone do połowy masztu. Także w Stalowej Woli oddano w ten sposób hołd osobom, które straciły życie.

W takich chwilach trudno znaleźć odpowiednie słowa. Sześć osób nie wróci już do swoich bliskich, a rodziny i przyjaciele ofiar muszą zmierzyć się z niewyobrażalną stratą.