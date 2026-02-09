Miesięcznik
Fot. KPP Stalowa Wola
Stalowa Wola 9 lutego 2026

Kradzież w salonie kosmetycznym. 42-latek zatrzymany przez policję

Policjanci ze Stalowej Woli zatrzymali 42-letniego mieszkańca miasta, który jest podejrzany o kradzież portfela z dokumentami oraz gotówką. Do zdarzenia doszło 3 lutego w jednym z salonów kosmetycznych na terenie miasta. Mężczyzna działał w warunkach recydywy.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Jak ustalili funkcjonariusze, sprawca wszedł do salonu pod pretekstem umówienia wizyty. Wykorzystując chwilową nieuwagę pracowników, zabrał z torebki pozostawionej na krześle portfel, w którym znajdowały się dokumenty, karty płatnicze oraz gotówka w kwocie 1500 złotych.

Policjanci podjęli czynności zmierzające do ustalenia tożsamości podejrzanego. Jeszcze tego samego dnia interweniowali w jednym z hoteli na terenie Stalowej Woli, gdzie - według zgłoszenia - doszło do awantury. W trakcie interwencji mundurowi rozpoznali w jednym z uczestników zdarzenia mężczyznę podejrzewanego o wcześniejszą kradzież.

Podczas sprawdzenia przy 42-latku ujawniono skradziony portfel. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut kradzieży, do którego się przyznał. Jak informują policjanci, będzie odpowiadał w warunkach tzw. recydywy, ponieważ wcześniej odbywał już karę pozbawienia wolności za podobne przestępstwa.

Sprawą zajmie się teraz sąd.

