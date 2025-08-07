Miesięcznik E-Wydanie Zareklamuj się
Kradli wszystko, co się dało. Policja rozbiła grupę okradającą budowy

Nawet kilka lat więzienia grozi trzem mężczyznom z powiatu stalowowolskiego, którzy są podejrzani o liczne kradzieże i włamania na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego. Ich głównym celem były place budowy, skąd zniknęły m.in. elektronarzędzia, paliwo i sprzęt mechaniczny. Decyzją sądu 33-latek trafił do aresztu, jego młodsi wspólnicy zostali objęci dozorem policyjnym.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do jednej z kradzieży doszło w niedzielę, 3 sierpnia, na placu budowy w powiecie niżańskim. Sprawcy włamali się do pomieszczeń gospodarczych, skąd wynieśli m.in. narzędzia budowlane, elektronarzędzia i pojemniki z paliwem – w sumie 35 litrów. Część paliwa została spuszczona bezpośrednio ze stojących na placu pojazdów budowlanych.

Sprawą zajęli się kryminalni z niżańskiej komendy. Dzięki szybkim działaniom operacyjnym już wkrótce udało się ustalić i zatrzymać dwóch 19-latków oraz ich starszego wspólnika – 33-latka. W autach młodszych mężczyzn funkcjonariusze znaleźli narzędzia i zestawy kluczy, natomiast podczas przeszukania domu 33-latka zabezpieczono większą ilość skradzionych przedmiotów, m.in. wyposażenie maszyn budowlanych, elektronarzędzia, paliwo w pojemnikach i inne sprzęty.

To jednak nie wszystko – w jednym z pomieszczeń śledczy natrafili na foliowy worek z białą substancją oraz wagę. Podobną substancję zabezpieczono również przy samym 33-latku. Badania potwierdziły, że to mefedron.

Mężczyznom przedstawiono zarzuty kradzieży z włamaniem. W toku dalszego postępowania ustalono, że grupa może mieć związek z podobnymi przestępstwami na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego. Od 2024 roku ich łupem padały przede wszystkim paliwo, elektronarzędzia, narzędzia budowlane i elementy wykończeniowe.

W środę, 6 sierpnia, Sąd Rejonowy w Nisku zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 33-latka na 3 miesiące. Obaj 19-latkowie zostali objęci dozorem policyjnym. Policja zapowiada dalsze czynności w sprawie, która ma charakter rozwojowy.

