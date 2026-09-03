Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Festiwal Sera i Wina
Czerwiec 2010 r. Wykonujący obowiązki prezydenta RP Bronisław Komorowski z wizytą w Hucie Stalowa Wola. W tle Krab z feralnym podwoziem
5.0 / 5
Stalowa Wola 3 września 2026

Kraby z feralnym podwoziem

To była głośna historia, choć przez dłuższy czas usiłowano ją ukryć. W 2010 r. okazało się, że podwozia pierwszych ośmiu armatohaubic Krab wyprodukowanych seryjnie w Hucie Stalowa Wola, mają mikropęknięcia oraz inne wady. Huta straciła na tym ok. 40 mln zł, ale dostała zakaz ubiegania się o zwrot tych pieniędzy od dostawcy feralnych podwozi.

REKLAMA
avatar
Stanisław Chudy

Dziennikarz

Dostarczył je gliwicki Bumar Łabędy, który pancerne blachy na te podwozia (typu Kalina) kupił w 2000 r. od Huty Ostrowiec (część materiału wyprodukowano tam jeszcze w 1989 r.).

Sprawa przedostała się do mediów w marcu 2013 r., i akurat był to czas biznesowego napięcia, związanego z próbą przejęcia HSW przez... Grupę Bumar. Jak donosiła „Rzeczpospolita”, wady blachy pancernej użytej do podwozi pierwszego modułu Krabów ujawniono i potwierdzono ekspertyzami już w 2010 roku. W tej sytuacji Huta Stalowa Wola, finalny producent Krabów, prowadziła poufne rozmowy z Ministerstwem Obrony Narodowej, by uzgodnić warunki usunięcia stwierdzonych usterek.

Bumar obwiniał Hutę

I o ile, po ujawnieniu całej sprawy, wypowiedzi przedstawicieli wojska i WB Electronics (partnera HSW przy produkcji Krabów) były stonowane, to stanowisko ówczesnego prezesa Bumaru, Krzysztofa Krystowskiego nie pozostawiało złudzeń. Winą za zaistniałą sytuację obarczał on Hutę Stalowa Wola SA.

Twierdził np., że być może podwozia pękają, bo nie zostały przeprowadzone badania z nową wieżą, a o to powinien zadbać ich producent. Przedstawiciele Bumaru sugerowali wręcz, że nowe wieże wyprodukowane w HSW są po prostu za ciężkie (wieże do dwóch prototypów Kraba dostarczył brytyjski BAE Systems).

– Zła jakość blach na te podwozia to jedna sprawa. Druga ta urągające normom ich zespawanie w Bumarze Łabędy. Gdzie były Rejonowe Przedstawicielstwa Wojskowe w Ostrowcu i Gliwicach, które odebrały te blachy i podwozia jako spełniające wysokie wymagania stawiane przy produkcji Krabów? – pyta jedna z osób znająca kulisy całej sprawy.

Straty ukryte w kosztach

Osobny wątek to kwestia rozliczenia feralnych podwozi. Jak się okazało, HSW otrzymała odgórny zakaz ubiegania się o zwrot poniesionych strat w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym wobec Bumaru Łabędy. To gliwicki zakład miał wylobbować takie rozwiązanie w kręgach decydujących o artyleryjskim programie Regina (Krab był jego trzonem).

W 2016 r. „Sztafeta” pytała o tę kwestię ówczesnego prezesa Huty Bernarda Cichockiego, ale ten zasłonił się ogólnikami. Tymczasem straty HSW, oszacowane na 40 mln zł, spółka musiała jakoś „upchać” w swoich kosztach. Stało się tak, mimo że wina dostawców blach i podwozi była ewidentna.

Gdzie te armatohaubice? Tajne przez poufne

Co stało się Krabami posadowionymi na feralnych podwoziach? Oficjalnie nie można w tej sprawie uzyskać żadnych informacji.

Nasz rozmówca twierdzi jednak, że te 8 armatohaubic wysłano na Ukrainę. W Polsce mogły zostać np. zezłomowane (na papierze), by potem trafić na ukraińsko-rosyjski front, a w całej tej operacji mogły też uczestniczyć nasze służby specjalne.

Przypomnijmy: Huta Stalowa Wola sprzedała Ukrainie 54 Kraby, MON „dorzucił” jeszcze 18 sztuk ze swoich zapasów, a być może i więcej. I tu prawdopodobnie znalazły się armatohaubice z wadliwymi podwoziami.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0
avatar
Stanisław Chudy

Dziennikarz

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Mundurowi i rolnicy spotkają się w Leżajsku. Przed nami pielgrzymka i dożynki powiatowe
Mundurowi i rolnicy spotkają się w Leżajsku. Przed nami pielgrzymka i dożynki powiatowe
Koszykarze Stali zapraszają na sparing z AZS Jarosław
Stalowa Wola
Koszykarze Stali zapraszają na sparing z AZS Jarosław
Mikołaj Gomółka ze Stalowej Woli w światowej elicie baloniarstwa
Stalowa Wola
Mikołaj Gomółka ze Stalowej Woli w światowej elicie baloniarstwa
Krótsza droga ratunku
Stalowa Wola
Krótsza droga ratunku
Sery z całej Europy, wina, degustacje i koncerty. Pierwszy taki festiwal w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Sery z całej Europy, wina, degustacje i koncerty. Pierwszy taki festiwal w Stalowej Woli
Miał ponad 2 promile. Świadkowie uniemożliwili mu dalszą jazdę
Nisko
Miał ponad 2 promile. Świadkowie uniemożliwili mu dalszą jazdę
XXIV memoriał Bogdana Gajewskiego - Stalowa Wola 2026
Stalowa Wola
XXIV memoriał Bogdana Gajewskiego - Stalowa Wola 2026
Narodowe Czytanie „Dziadów” w Stalowej Woli. Na scenie dwa amatorskie teatry
Stalowa Wola
Narodowe Czytanie „Dziadów” w Stalowej Woli. Na scenie dwa amatorskie teatry
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu