Krab jeszcze groźniejszy

O tym, że taka modernizacja nastąpi, wiadomo już było w grudniu 2024 r., podczas podpisywania wartej ok. 9 mld zł umowy na dostawę kolejnych 96 armatohaubic.

Jakie modyfikacje

Połowę z tej partii (48 sztuk) stanowić mają właśnie zmodyfikowane Kraby. Ich dostawa przewidziana jest na lata 2028-2029. Oprócz automatu ładowania pocisków, mają one otrzymać nowy system ostrzegania przed opromieniowaniem wiązką lasera, aktywny system obrony pojazdu, system obserwacji dookólnej oraz zdalnie sterowany moduł uzbrojenia z karabinem maszynowym kal. 12,7 mm.

Jak pisze portal Defence24.pl, zmodernizowane ma zostać także samo działo, uzyskując, dzięki lepszym parametrom ciśnieniowym, większy zasięg rażenia.

Niedługi horyzont czasowy

Portal zwrócił się z pytaniem do Polskiej Grupy Zbrojeniowej o stan realizacji prac nad nową haubicą.

W odpowiedzi PGZ poinformowała, że „prace nad rozwijaną wersją haubicy samobieżnej znajdują się obecnie na etapie przygotowań do badań i testów”. Podkreślono, że w kolejnych etapach projektu planowana jest „realizacja badań zakładowych oraz prób obejmujących strzelania na egzemplarzach prototypowych i przedseryjnych”.

PGZ nie ujawnia, kiedy rozpoczną się próby strzelania haubicy Krab 2, „z uwagi na poufny charakter projektu”. Zaznaczono jednak, że „realizacja kolejnych kamieni milowych programu przewidywana jest w relatywnie niedługim horyzoncie czasowym”.

Historyczny problem z podwoziami

Dotychczas w Hucie Stalowa Wola Wojsko Polskie zamówiło 360 armatohaubic Krab (z tego 48 opcjonalnie, czyli dodatkowo, poza gwarantowanymi kontraktami). Dwa pierwsze prototypy zakład zbudował w latach 2001-2002, a pierwotnie haubica miała się nazywać Chrobry. Wdrożeniowa partia Krabów liczyła 8 sztuk, ostatecznie, pierwszy 24-lufowy moduł ogniowy skompletowano i przekazano Wojsku Polskiemu w sierpniu 2017 r.

W związku z wadami pancernych blach podwozia dostarczanych przez Bumar Łabędy do pierwszych ośmiu Krabów, armatohaubica otrzymała nowe południowokoreańskie, ale zmodyfikowane do polskich potrzeb, podwozie tamtejszej haubicy K9 Thunder.

Kolejne umowy i wsparcie Ukrainy

14 grudnia 2016 r. HSW podpisała wartą 4,6 mld zł brutto umowę na dostawę 96 Krabów(4 dywizjony), a w grudniu 2020 r. domówiono dwie kolejne sztuki dla Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia (CSAiU) w Toruniu.

5 września 2022 r. zawarto kontrakt na dalsze 48 Krabów (3,8 mld zł), a 23 grudnia 2024 r. na kolejne 96. Ostatni, jak na razie kontrakt, Huta podpisała 30 maja 2026 r. w ramach programu SAFE. Przewiduje on m.in. dostawę 4 Dywizjonowych Modułów Ogniowych REGINA zawierających łącznie 96 armatohaubic Krab (w tym 48 opcjonalnie) wraz z wozami dowodzenia i zabezpieczenia, za łączną kwotę 7,9 mld zł.

54 z posiadanych przez Polskę Krabów zostało przekazanych Ukrainie w ramach pomocy wojskowej, taką samą liczbę Kijów zamówił jeszcze w 2022 roku, a dostarczono je do 2024 roku.

Kraby mają w ukraińskich armii bardzo dobrą opinię jako skuteczna, wytrzymała i niezawodna broń, w bardzo trudnych, czasem wręcz ekstremalnych warunkach eksploatacji. Przez wielu ukraińskich artylerzystów postrzegane są jako bardzo udany kompromis między osiągami, niezawodnością, mobilnością i prostotą obsługi.