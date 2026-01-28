Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
mzk
0.0 / 5
28 stycznia 2026

Koturny damskie – popularne modele w 2026 roku

Moda na koturny jest z nami już od dłuższego czasu i w 2026 roku to się nie zmieni. Ale o nudzie nie ma mowy! Projektanci prześcigają się w pomysłach, łącząc futurystyczne formy z nostalgicznymi nawiązaniami do lat 70. i 90. Niezależnie od tego, czy szukasz awangardowych fasonów, czy cenisz sobie naturalne materiały, nadchodzący sezon oferuje różnorodność, która zadowoli nawet najbardziej wyrafinowane gusta. Sprawdź, jakie koturny damskie warto mieć w swojej szafie, i odkryj ich potencjał w kreowaniu...

REKLAMA
avatar
Mama na etacie

Freelancer

Nowoczesna geometria i powrót do natury – główne trendy na nowy rok

W 2026 roku obserwujemy w modzie dwa dominujące nurty. Z jednej strony mamy do czynienia z silną inspiracją naturą i ekologią. Na wybiegach królują koturny z materiałów przyjaznych środowisku, takich jak korek, pleciona juta, rafia czy nawet… drewno. Dzięki wykorzystaniu tych surowców buty nabierają lekkości, idealnie wpisując się w letnie stylizacje w duchu boho czy cottagecore. Projektanci chętnie zdobią je haftami, koralikami lub frędzlami.

Z drugiej strony niezwykle silny jest trend futurystyczny. Tutaj podeszwy są masywne, geometryczne, czasem puste w środku lub wykonane z transparentnych tworzyw, co daje efekt zawieszenia w powietrzu. Również kolorystyka w tym nurcie jest odważna – dominują metaliczne srebra, neonowe akcenty oraz nasycone barwy: „elektryczny” fiolet, intensywna limonka. To propozycja dla kobiet, które traktują modę jako formę ekspresji i nie boją się przyciągać spojrzeń.

Najmodniejsze koturny 2026 – fasony, na które warto polować

Wśród modeli, które zdominują ulice w 2026 roku, warto wyróżnić kilka szczególnie interesujących fasonów:

  1. Botki na koturnie – eleganckie i minimalistyczne. Jeśli chcesz zadać szyku, postaw na model z zamszu lub miękkiej skóry, z noskiem w szpic.
  2. Sandały z wiązaniami – inspirowane stylem rzymskim, ale osadzone na wysokiej, plecionej podeszwie. Długie rzemyki oplatające łydkę dodają stylizacji zmysłowości i świetnie komponują się ze spódnicami midi.
  3. Sneakersy na ukrytym koturnie – wielki powrót mody z początku lat 2000., ale w znacznie nowocześniejszym wydaniu. Są lżejsze, smuklejsze i często wykonane z oddychających siateczek.
  4. Espadryle na platformie – niezmiennie modne, ale w 2026 roku zyskujące na wysokości i bogactwie zdobień.

Wszystkie wymienione modele – od klasycznych i bardziej uniwersalnych, po te inspirowane najnowszymi trendami z wybiegów mody – znajdziesz w CCC. Jeśli cenisz sobie elastyczność, z pewnością ucieszy Cię informacja, że produkty z oferty CCC można nabyć zarówno w rozbudowanej sieci sklepów stacjonarnych, jak i poprzez wygodną platformę online.

Jak łączyć wygodę z elegancją w codziennych stylizacjach?

Ogromną zaletą obuwia na koturnie jest to, że zapewnia ono stabilność nieporównywalną z tradycyjnymi obcasami. Dzięki temu ciężar ciała rozkłada się równomiernie, a użytkowanie butów pozostaje komfortowe przez cały dzień. Co więcej, wygoda idzie tu w parze z estetykąbuty na koturnie damskie świetnie sprawdzają się nie tylko na co dzień, lecz także w eleganckich zestawach.

W stylizacjach biurowych warto postawić na modele o minimalistycznym designie, wykonane z gładkiej skóry licowej lub zamszu. Świetnie wyglądają w zestawieniu z szerokimi spodniami typu palazzo lub garniturowymi cygaretkami – optycznie wydłużają nogi, ale w przeciwieństwie do szpilek nie oznaczają konieczności rezygnowania z komfortu. Na mniej formalne wyjścia, takie jak lunch z przyjaciółmi czy weekendowy spacer, idealne będą lżejsze wersje z materiałowymi cholewkami. Warto eksperymentować z kontrastami – masywne podeszwy doskonale przełamują delikatność zwiewnych, kwiecistych sukienek. 

Rok 2026 w modzie to czas celebrowania indywidualizmu i komfortu. Koturny doskonale wpisują się w te trendy, oferując – oprócz wygody – niemal nieskończone możliwości stylizacyjne. Przekonaj się, jak łatwo odmienić codzienny outfit dobrze dobraną i świetnie wyglądającą parą butów. 

/artykuł sponsorowany/

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mama na etacie

Freelancer

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Porady:

zobacz wszystkie
Od kiedy rozliczenie PIT 2025? Przygotuj się na składanie deklaracji
Od kiedy rozliczenie PIT 2025? Przygotuj się na składanie deklaracji
Policja w Stalowej Woli ratowała ludzi przed wychłodzeniem
Stalowa Wola
Policja w Stalowej Woli ratowała ludzi przed wychłodzeniem
Co zrobić, gdy załamie się pod Tobą lód?
Co zrobić, gdy załamie się pod Tobą lód?
Zdane na łaskę ludzi
Stalowa Wola
Zdane na łaskę ludzi
Nowa era rozliczeń VAT. Co przyniesie obowiązkowy KSeF dla polskiego biznesu?
Nowa era rozliczeń VAT. Co przyniesie obowiązkowy KSeF dla polskiego biznesu?
Zima w mieście? Najlepiej na lodowisku!
Stalowa Wola
Zima w mieście? Najlepiej na lodowisku!
Akademickie Spotkanie już jutro w ZS Nr 2 w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Akademickie Spotkanie już jutro w ZS Nr 2 w Stalowej Woli
Podróż, która zmieniła wszystko. Jak Ajurweda doprowadziła Bogusława Kulkę do stworzenia salonu Aromaveda w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Podróż, która zmieniła wszystko. Jak Ajurweda doprowadziła Bogusława Kulkę do stworzenia salonu Aromaveda w Stalowej Woli
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu