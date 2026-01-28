Koturny damskie – popularne modele w 2026 roku

Nowoczesna geometria i powrót do natury – główne trendy na nowy rok

W 2026 roku obserwujemy w modzie dwa dominujące nurty. Z jednej strony mamy do czynienia z silną inspiracją naturą i ekologią. Na wybiegach królują koturny z materiałów przyjaznych środowisku, takich jak korek, pleciona juta, rafia czy nawet… drewno. Dzięki wykorzystaniu tych surowców buty nabierają lekkości, idealnie wpisując się w letnie stylizacje w duchu boho czy cottagecore. Projektanci chętnie zdobią je haftami, koralikami lub frędzlami.

Z drugiej strony niezwykle silny jest trend futurystyczny. Tutaj podeszwy są masywne, geometryczne, czasem puste w środku lub wykonane z transparentnych tworzyw, co daje efekt zawieszenia w powietrzu. Również kolorystyka w tym nurcie jest odważna – dominują metaliczne srebra, neonowe akcenty oraz nasycone barwy: „elektryczny” fiolet, intensywna limonka. To propozycja dla kobiet, które traktują modę jako formę ekspresji i nie boją się przyciągać spojrzeń.

Najmodniejsze koturny 2026 – fasony, na które warto polować

Wśród modeli, które zdominują ulice w 2026 roku, warto wyróżnić kilka szczególnie interesujących fasonów:

Botki na koturnie – eleganckie i minimalistyczne. Jeśli chcesz zadać szyku, postaw na model z zamszu lub miękkiej skóry, z noskiem w szpic. Sandały z wiązaniami – inspirowane stylem rzymskim, ale osadzone na wysokiej, plecionej podeszwie. Długie rzemyki oplatające łydkę dodają stylizacji zmysłowości i świetnie komponują się ze spódnicami midi. Sneakersy na ukrytym koturnie – wielki powrót mody z początku lat 2000., ale w znacznie nowocześniejszym wydaniu. Są lżejsze, smuklejsze i często wykonane z oddychających siateczek. Espadryle na platformie – niezmiennie modne, ale w 2026 roku zyskujące na wysokości i bogactwie zdobień.

Wszystkie wymienione modele – od klasycznych i bardziej uniwersalnych, po te inspirowane najnowszymi trendami z wybiegów mody – znajdziesz w CCC. Jeśli cenisz sobie elastyczność, z pewnością ucieszy Cię informacja, że produkty z oferty CCC można nabyć zarówno w rozbudowanej sieci sklepów stacjonarnych, jak i poprzez wygodną platformę online.

Jak łączyć wygodę z elegancją w codziennych stylizacjach?

Ogromną zaletą obuwia na koturnie jest to, że zapewnia ono stabilność nieporównywalną z tradycyjnymi obcasami. Dzięki temu ciężar ciała rozkłada się równomiernie, a użytkowanie butów pozostaje komfortowe przez cały dzień. Co więcej, wygoda idzie tu w parze z estetyką – buty na koturnie damskie świetnie sprawdzają się nie tylko na co dzień, lecz także w eleganckich zestawach.

W stylizacjach biurowych warto postawić na modele o minimalistycznym designie, wykonane z gładkiej skóry licowej lub zamszu. Świetnie wyglądają w zestawieniu z szerokimi spodniami typu palazzo lub garniturowymi cygaretkami – optycznie wydłużają nogi, ale w przeciwieństwie do szpilek nie oznaczają konieczności rezygnowania z komfortu. Na mniej formalne wyjścia, takie jak lunch z przyjaciółmi czy weekendowy spacer, idealne będą lżejsze wersje z materiałowymi cholewkami. Warto eksperymentować z kontrastami – masywne podeszwy doskonale przełamują delikatność zwiewnych, kwiecistych sukienek.

Rok 2026 w modzie to czas celebrowania indywidualizmu i komfortu. Koturny doskonale wpisują się w te trendy, oferując – oprócz wygody – niemal nieskończone możliwości stylizacyjne. Przekonaj się, jak łatwo odmienić codzienny outfit dobrze dobraną i świetnie wyglądającą parą butów.

/artykuł sponsorowany/