Koszykarze Stali wracają na ligowe parkiety. Sezon 2025/26 rozpoczną w Krakowie

Podobnie jak w ubiegłym sezonie nasza drużyna rywalizować będzie w grupie C, razem z trzema innymi reprezentantami Podkarpacia: AZS PANS Jarosław, Niedźwiadkami Przemyśl i pempaVita Resovia Rzeszów.

Stal druga w Dywizji B

Cała czwórka uczestniczyła niedawno w jubileuszowych 25. mistrzostwach Podkarpacia w koszykówce mężczyzn. Turniej rozgrywano w Hali Sportowej Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie i podzielony był na dwie dywizje: A i B, a wydarzeniu towarzyszyły także konferencja szkoleniowa dla trenerów, instruktorów i nauczycieli WF oraz spotkanie Wydziału Gier i Dyscypliny z przedstawicielami klubów.

Wyniki:

Dywizja A (drużyny I ligi): OPTeam Energia Polska Resovia - Solvera Sokół Łańcut 91:82, Miasto Szkła Krosno - OPTeam Energię Polskę Resovia 84:66, spotkanie Sokoła Łańcut z Miastem Szkła Krosno odwołano z powodów zdrowotnych koszykarzy Sokoła, w drużynie gospodarzy.

Końcowa kolejność: 1. Miasto Szkła Krosno, OPTeam Energia Polska Resovia, 3. Solvera Sokół Łańcut

Dywizja B (drużyny 2 ligi): Stal Stalowa Wola - Niedźwiadki Przemyśl 92:51, pempaVita Resovia - AZS Jarosław 91:84, pempaVita Resovia - Stal Stalowa Wola 77:68.

Końcowa kolejność: 1. pempaVita Resovia, 2. Stal Stalowa Wola, 3-4. AZS Jarosław, Niedźwiadki Przemyśl

Nagrody indywidualne: MVP turnieju - Charles Jackson III (Miasto Szkła Krosno), król strzelców: Kacper Młynarski (OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów)

Czwórka nowych

W Stali po zakończeniu sezonu 2024/25 zaszły zmiany w kadrze zawodniczej i w sztabie szkoleniowym. Pierwszym trenerem pozostał Rafał Partyka, natomiast jego nowym asystentem będzie Bogdan Pamuła. Z drużyną pożegnali się: Kacper Kędra (studia Kraków), Klaudiusz Tarnawski (Bank Spółdzielczy Mińsk Maz., II liga), Leszek Kaczmarski (kontuzja - koniec kariery) oraz Kacper Chamera, Damian Tabor, Maksymilian Bar i Ukrainiec, Ivan Tokovenko.

W ich miejsce Stal pozyskała 30-letniego Tomasza Krzywdzińskiego (wychowanek Novum Bydgoszcz, później zawodnik m.in.: Anwilu Włocławek, Decki Pelplin, Górnika Trans.eu Wałbrzych, Weegre AZS Politechniki Opolskiej, Księżaka Łowicz, Miasta Szkła Krosno, a w ubiegłym sezonie OPTeam Energia Polska Resovia), 21-letniego Jakuba Kunca (wychowanek Zastalu Intermarche Zielona Góra, następnie zawodnik I-ligowych: Mana.lake Sokół Marbo Międzychód i Żaka Koszalin), 23-letniego Norberta Maciejaka (wychowanek Chromik Żary, a ostatnie trzy sezony zawodnik: GTK AZS Gliwice, Weegre AZS Pol.Opolskiej i MKKS Żaka Koszalin) oraz 21-letniego Wiktora Siemianiuka (AZS Politechnika Gdańsk, Lublinianka Basket Lublin, ubiegły sezon AZS URad HydroTruck Radom).

Pierwszym domowym rywalem naszej drużyny będzie AZS Jarosław. Spotkanie odbędzie się 27 września (sobota) o godz. 18. Później w hali przy ul. Hutniczej zobacztymy jeszcze do końca roku, kolejno: AZS AGH Kraków, Basket Hills Bielsko-Biała, MKS II Dabrowa Górnica, MKKS Rybnik, Polonię Bytom i Wisłę Kraków.

Terminarz Stali w I rundzie: