Stalowa Wola 19 kwietnia 2026

Koszykarski nokaut w finale! PSP 3 Stalowa Wola rządzi na Podkarpaciu

Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w koszykówce dziewcząt w Leżajsku przyniósł wielkie emocje i jeszcze większy powód do dumy dla Stalowej Woli. W gronie czterech najlepszych drużyn Podkarpacia znakomicie zaprezentowały się koszykarki reprezentujące PSP nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Stalowej Woli, które w półfinale pewnie pokonały zespół z Rzeszowa, a w spotkaniu o pierwsze miejsce nie dały szans aktualnym wicemistrzyniom kraju - PSP Wierzawice.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Finał był prawdziwym hitem leżajskiego turnieju, ponieważ było to starcie dwóch koszykarskich potęg regionu w tej kategorii wiekowej. Koszykarki obydwu drużyn doskonale znają się z rozgrywek ligowych. W ostatnich latach po złote medale mistrzostw województwa podkarpackiego wśród szkół podstawowych sięgał zespół z Wierzawic. Tym jednak razem, od pierwszej sekundy do syreny kończącej mecz rządziła drużyna trenera Artura Karlika, wygrywając różnicą 18 „oczek” 58:40.

W półfinałach PSP 3 Stalowa Wola pokonała SP nr 21 Rzeszów 64:28, a PSP Wierzawice wygrały z PSP Zmiennica 58:28. W meczu o trzecie miejsce drużyna z Rzeszowa pokonała PSP Zmiennica 37:28.

PSP 3 Stalowa Wola występowała w składzie: Julia Sokal, Kamila Pietroniec, Natalia Śnios, Paulina Gierłach, Victoria Dębiak, Amelia Bazan, Nikola Paruch, Martyna Sioda, Lena Wawrzaszek, Julia Studzińska. Opiekun zespołu Artur Karlik.

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

