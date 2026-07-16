Koszykarska Stal rozpoczęła zbrojenie

30-letni rozgrywający opuścił Stal Stalowa Wola po sezonie 2017/18, przenosząc się do Sokoła Rawlplug Łańcut. W barwach pierwszoligowego klubu spędził trzy sezony, następnie przez rok reprezentował Miasto Szkła Krosno, a od 2022 roku był zawodnikiem OPTeam Energia Polska Resovii. W minionym sezonie I ligi wystąpił w 32 spotkaniach, zdobywając 226 punktów, co daje średnio 7 punktów na mecz.

Powrót tak doświadczonego zawodnika to niewątpliwie jedno z największych wzmocnień przed nowym sezonem. Zaguła doskonale zna środowisko, ma za sobą wiele występów na pierwszoligowych parkietach i z pewnością będzie jednym z liderów młodszej części zespołu.

Klub zadbał również o utrzymanie trzonu drużyny. Na kolejny sezon w Stali pozostaną trzej zawodnicy, którzy dołączyli do zespołu przed rokiem: Norbert Maciejak, Wiktor Siemianiuk i Jakub Kunc. Nowe umowy podpisali także Aleksander Jadas oraz Maciej Paterek.

To jednak nie koniec dobrych wiadomości. Jak udało nam się ustalić, w najbliższych dniach kontrakty podpiszą kolejni koszykarze. Wszystko wskazuje na to, że prezes ZKS Stal Stalowa Wola Leszek Kaczmarski przygotowuje również prawdziwy transferowy hit. Chodzi o pozyskanie zawodnika mającego być liderem gry pod koszem, odpowiedzialnego za walkę na tablicach.

Natomiast nie zobaczymy w nadchodącym sezonie Marcina Bandygi, który z powodow zdrowotnych zmuszony zostal do zaprzestania treningów oraz Marcina Paterka, który w październiku rozpocznie studia na krakowskiej AGH.

Szybkie decyzje kadrowe, powrót wychowanka z pierwszoligowym doświadczeniem oraz konsekwentne zatrzymywanie wartościowych zawodników pokazują, że w końcu w Stali nikt nie zamierza działać na ostatnią chwilę, jak to bywało ostatnimi latami. To sygnał, że w klubie budowany jest zespół z jasno określonym planem i ambicjami. I o to własnie chodzi!