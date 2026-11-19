Pięć historii, w których najważniejszy jest człowiek

Kosmos, sztuczna inteligencja i zaawansowane technologie tworzą w książce futurystyczną scenerię, ale w centrum każdej opowieści pozostają ludzie: ich wybory, marzenia i wątpliwości. Autorka stawia pytania o to, jak rozwój zmienia nasze życie i czy w pogoni za przyszłością potrafimy zachować to, co najważniejsze — bliskość, empatię i odpowiedzialność.

Jedno z opowiadań, zatytułowane „Orbit”, opowiada o Hani, dziewczynce z niepełnosprawnością, która dzięki technologii może niemal stanąć na innych planetach. To historia o marzeniach, które nie muszą kończyć się na przeszkodach, oraz o możliwościach, jakie może dawać mądrze wykorzystana technologia. Cały zbiór łączy fantastyczne pomysły z pytaniem, jakiej przyszłości chcemy dla siebie i naszego miasta. sztafeta.pl

Stalowa Wola jako początek kosmicznej opowieści

Impulsem do napisania pierwszej historii stał się obraz miejsca, w którym za stodołą kończy się znajomy krajobraz — a zaczyna coś nieznanego. Tak powstał pomysł na opowieść o kosmosie wyrastającą z lokalnego pejzażu. W książce Stalowa Wola nie jest tylko tłem: jej historia i odwaga tych, którzy potrafili wyobrazić sobie miasto pośród lasów, stają się inspiracją do myślenia o przyszłości.

Arleta Siwek na co dzień zajmuje się projektami rozwojowymi w Stalowowolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i jest zaangażowana w inicjatywę SPACE4TALENTS, związaną z technologiami kosmicznymi i rozwojem talentów. W „Opowieściach ze SPACELAB” spotykają się jej zainteresowania przyszłością miasta, nowymi technologiami i literacką wyobraźnią. sztafeta.pl

Fragmenty książki w interpretacji aktorów

Spotkanie będzie okazją, by poznać autorkę i jej opowieści także w interpretacji scenicznej. Aktorzy Teatru Ad Hoc przeczytają fragmenty książki, a gościnnie wystąpią Michał Powęska i Aldona K. Smoła.

Wydarzenie odbędzie się 25 listopada 2026 roku o godz. 17 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli. Organizatorami są Sztafeta i Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli, a partnerami Stowarzyszenie Literackie „Witryna” oraz Teatr Ad Hoc.